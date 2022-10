Wer zeigt / überträgt FC Bayern vs. Inter Mailand? Die Champions League im TV und LIVE-STREAM sehen

Die Bayern treffen in der Königsklasse noch einmal auf Inter Mailand. Alle Infos zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM findet Ihr hier bei GOAL.

Am 01. November 2022 empfängt der FC Bayern München zum letzten Gruppenspiel der Champions-League-Saison 2022/23 zuhause Inter Mailand. Anpfiff der Begegnung in der Allianz-Arena ist um 21:00 Uhr.

Beide Mannschaften sind mittlerweile schon sicher im Achtelfinale. Die Bayern stehen mit 15 Punkten an der Tabellenspitze, Inter Mailand mit zehn Punkten auf Platz zwei. Für den FC Barcelona ist ein Weiterkommen nach der 0:3-Niederlage gegen das Team von Julian Nagelsmann nicht mehr möglich. Sie werden den Gang in die Europa League antreten müssen. Ganz auf dem letzten Platz steht übrigens Viktoria Pilsen. Obwohl es also faktisch um nichts mehr geht, will der FC Bayern sicherlich auch das letzte Gruppenspiel gewinnen. Seit 33 Spielen haben die Bayern in der Gruppenphase der Champions League nicht mehr verloren und sind damit Rekordhalter.

Bei GOAL erfahrt Ihr die wichtigsten Infos zur Übertragung des Spiels FC Bayern vs. Inter Mailand im TV und LIVE-STREAM.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern vs. Inter Mailand? - Das Duell im Überblick

Begegnung FC Bayern München vs. Inter Mailand Wettbewerb Champions League / Gruppenphase Anpfiff 01. November - 21:00 Uhr Spielort Allianz-Arena (München)

Wer zeigt / überträgt FC Bayern vs. Inter Mailand? - Gibt es eine Übertragung im TV?

Wer ist mittlerweile eigentlich zuständig für die Übertragung der Königsklasse? Wir geben Euch einen Überblick. Die Rechte an der Übertragung teilen sich die beiden Streamingdienste DAZN und Amazon Prime, wobei der Löwenanteil der Spiele bei DAZN gezeigt wird.

Im frei empfangbaren Fernsehen gibt es leider gar keine Champions-League-Begegnungen mehr zu sehen. Einzig und allein das Finale wird nächstes Jahr beim ZDF im Free-TV zu sehen sein. Wenn Ihr also die Partie zwischen Bayern und Inter live verfolgen wollt, müsst Ihr auf einen der beiden oben genannten Anbieter zurückgreifen. Wie genau das funktioniert, erklären wir Euch im nächsten Abschnitt.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern vs. Inter Mailand? - Die Übertragung im LIVE-STREAM

DAZN und Amazon Prime sind also die beiden Dienste, die die Königsklasse per LIVE-STREAM zeigen. Amazon Prime zeigt dabei immer ein Spiel am Dienstag. Alle anderen Partien könnt Ihr nur bei DAZN sehen.

Das letzte Gruppenspiel der Bayern am 01. November könnt Ihr jetzt tatsächlich nur bei Amazon Prime verfolgen. Ein einfaches Amazon-Konto reicht dabei nicht aus. Um Zugriff auf den LIVE-STREAM zu bekommen, müsst Ihr ein Prime-Abo abschließen.

Das ist auch nicht kostenlos möglich. Im Monatsabo müsst Ihr für Amazon Prime 8,99 Euro pro Monat bezahlen, im Jahresabo kommen Kosten von 89,99 Euro auf Euch zu. Falls Ihr Euch also für das Jahresabo entscheidet, spart Ihr Euch im Gegensatz zum Monatsabo knapp 18 Euro pro Jahr. Neben der Champions League könnt Ihr dort natürlich noch viel mehr sehen. Was ein Prime-Abo alles zu bieten hat, und wie genau Ihr Euch dort anmelden könnt, gibt es hier zum Nachlesen.

Wer schließlich über ein aktuelles Prime-Abo verfügt, der kann am 01. November ab 21:00 Uhr dort dann die kompletten 90 Minuten live sehen. Was Ihr jetzt noch braucht ist ein internetfähiges Gerät, auf dem Ihr den LIVE-STREAM abrufen könnt. Dabei funktioniert euer Handy genauso wie ein Tablet oder Smart-TV.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern vs. Inter Mailand? - Der LIVE-TICKER von GOAL

Das Duell zwischen Bayern und Inter Mailand könnt Ihr neben dem LIVE-STREAM auch ganz bequem per LIVE-TICKER verfolgen.

Dabei werdet Ihr direkt informiert, wenn in der Allianz-Arena etwas Wichtiges passiert. Wer also den aktuellen Spielstand auch von unterwegs immer wissen möchte, der ist beim LIVE-TICKER von GOAL richtig aufgehoben. Dieser ist natürlich auch völlig kostenlos.

Hier geht es zum LIVE-TICKER für die Partie FC Bayern München vs. Inter Mailand

Wer zeigt / überträgt FC Bayern vs. Inter Mailand? - Die Übertragung des Duells auf einen Blick

Wer zeigt / überträgt FC Bayern vs. Inter Mailand? - Die Aufstellung

Beide Teams veröffentlichen eine Stunde vor Spielbeginn ihre Aufstellungen. Dann könnt Ihr diese hier sofort nachlesen.