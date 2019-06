FC Bayern: Hasan Salihamidzic bedankt sich bei Mats Hummels

Nach dem Wechsel von Mats Hummels zum BVB meldet sich Hasan Salihamidzic zu Wort. Er betont den großen Anteil des 30-Jährigen am Erfolg des FCB.

In einem offiziellen Statement auf der Homepage des FC Bayern hat sich Sportdirektor Hasan Salihamidzic bei Mats Hummels bedankt. "Ich möchte mich im Namen des FC Bayern sehr bei Mats Hummels bedanken", so der 42-Jährige.

Dabei betonte Salihamidzic vor allem Hummels' Anteil an den Titeln der Münchner in den vergangenen Jahren. So sagte der gebürtige Bosnier: "Mit ihm haben wir in drei Jahren dreimal die Deutsche Meisterschaft gewonnen, in der vergangenen Saison dazu noch den . Mats hat zu diesen Erfolgen einen großen Beitrag geleistet."

Am Mittwoch gaben der FC Bayern und die Rückkehr von Mats Hummels zum BVB bekannt. Die Schwarz-Gelben sollen wohl eine Ablösesumme in Höhe von 38 Millionen Euro für den Weltmeister von 2014 auf den Tisch legen. Einzig der Medizincheck steht noch aus, um den Transfer perfekt zu machen.