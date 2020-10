Bayern-Trainer Hansi Flick huldigt seinem Idol Gerd Müller: "Der geilste Kicker"

Hansi Flick war einst selbst Fußballprofi. Auf dem Weg dorthin hatte es ihm ein Spieler ganz besonders angetan.

Trainer Hansi Flick vom hat verraten, welcher Fußballer ihn während seiner eigenen Jugend ganz besonders beeindruckt hat.

"Gerd Müller war der Fußballer, dem ich als Kind am meisten nachgefiebert habe", sagte Flick am Freitagmittag auf der Pressekonferenz im Vorfeld des Duells mit dem . Er ergänzte: "Das war der geilste Kicker meiner Kindheit, weil er vorne die Tore gemacht hat. Mit einer Selbstverständlichkeit, die es so heutzutage nicht gibt."

Gerd Müller wird 75 Jahre alt

Müller wird am kommenden Dienstag 75 Jahre alt, der Bomber der Nation hält bis heute etliche Rekorde: Siebenmal wurde die Bayern-Legende Torschützenkönig der , mit 365 Toren ist er Rekordtorschütze der deutschen Beletage, zudem knackte weder vor noch nach Müllers Zeit ein Spieler die 40-Treffer-Marke im Oberhaus.

Anlässlich Müllers anstehendem Geburtstag meldeten sich etliche Weggefährten und Fußball-Größen zu Wort. Franz Beckenbauer sagte beispielsweise: "Gerd Müller war in der Geschichte des Fußballs der Torgarant schlechthin. Durch seine Tore ist der FC Bayern in diese internationalen Sphären aufgestiegen, in denen er heute schwebt."

Franz Beckenbauer: Müller "der wichtigste Spieler der Bayern-Geschichte"

Dem Kaiser zufolge sei Müller gar "der wichtigste Spieler in der Geschichte des FC Bayern."

Auch Uli Hoeneß schwärmte in den höchsten Tönen von seinem ehemaligen Mitspieler: "Gerd war ein großartiger Spieler, ein großartiger Mannschaftskollege und ist bis heute ein wunderbarer, feiner Mensch. Wir alle hier beim FC Bayern sind ihm für alle Zeiten unheimlich dankbar."

Insgesamt lief der gebürtige Nördlinger 576-Mal für den FCB auf, dabei gelangen ihm beeindruckende 515 Tore. Nach einem Intermezzo in den USA hatte Müller seine Fußballschuhe 1982 an den Nagel gehängt.