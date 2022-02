FC Bayern vs. Greuther Fürth heute live: TV und LIVE-STREAM - die Infos zur Übertragung der Bundesliga

Der 23. Spieltag hält für Fans der Bundesliga die Begegnung FC Bayern vs. Greuther Fürth bereit. Die Partie wird am heutigen Sonntag um 15.30 Uhr in der Allianz Arena angepfiffen.

Nachdem der Fürther Abstieg aus der Bundesliga lange als sicher galt, dürfen Fans nun doch wieder hoffen - einige gewonnene Spiele später besitzt der fränkische Klub nun doch wieder reelle Chancen, die Klasse zu halten. Doch heute geht es in das wohl schwerste Spiel der Rückrunde - man ist zu Gast beim Rekordmeister FC Bayern. Dieser hat am letzten Spieltag allerdings gegen Bochum mit 2:4 Federn gelassen und auch in der Champions League gegen Salzburg nicht die beste Figur abgegeben.

Werden sich die Bayern gegen Greuther Fürth wieder fangen, oder erleiden sie abermals Schiffbruch? Hier gibt es die Infos zur Übertragung live im TV und STREAM.

FC Bayern vs. Greuther Fürth heute live: Die Eckdaten zur Bundesliga-Begegnung

FC Bayern vs. Greuther Fürth heute live im TV: Welcher Sender überträgt die Bundesliga am Sonntag?

Mit Spannung wird heute die Reaktion der Münchner auf das Fiasko in Bochum erwartet. Greuther Fürth wird dieses Spiel ganz genau analysiert haben und mit Selbstbewusstsein aufspielen. Für Fans sind das optimale Voraussetzungen für eine spannende Partie. Doch wo wird das Spiel heute zu sehen sein? Gibt es eine Übertragung im Free-TV oder zeigt nur Sky das Spiel? Weder noch - im Free-TV seht Ihr die Begegnung heute leider wie gewohnt nicht und auch Sky besitzt keine Übertragungsrechte für den Bundesligaspieltag am Sonntag. In dieser Saison zeigt der Sportstreamingdienst DAZN alle Freitags- und Sonntagsspiele exklusiv.

Wollt Ihr das Spiel heute also live sehen, geht dies nur auf DAZN!

Bundesliga am Sonntag live auf DAZN: So seht Ihr FC Bayern vs. Greuther Fürth heute live im TV und STREAM

Ihr habt bei DAZN heute gleich zwei Möglichkeiten, das Spiel live zu sehen: Einmal im linearen Fernsehen und die andere Option ist, die Begegnung live im STREAM zu verfolgen. Bevor wir Euch beide Optionen vorstellen, geben wir Euch einen kurzen Überblick zur Übertragung auf DAZN:

FC Bayern vs. Greuther Fürth heute live im TV: DAZN 1 überträgt die Partie im linearen Fernsehen

Novum bei DAZN: Seit dem letzten Sommer gibt es ausgewählte Inhalte des Sportsenders auch im linearen Fernsehen bei den Sendern DAZN 1 und DAZN 2 zu sehen - so auch das heutige Spiel zwischen dem FCB und den Kleeblättern. Bisher könnt Ihr die beiden Sender via Sky oder Vodafone auf Eurem TV-Gerät empfangen.

FC Bayern vs. Greuther Fürth heute live im STREAM: Die Bundesliga am Sonntag im Internet-STREAM verfolgen

Natürlich könnt Ihr die Begegnung aber auch auf DAZN im LIVE-STREAM auf zahlreichen internetfähigen Geräten abrufen! Ihr seid also nicht zwangsweise auf einen Fernseher, geschweige denn einen festen Ort angewiesen! Mit DAZN könnt ihr das Spiel im LIVE-STREAM abrufen, egal, wo Ihr gerade seid. Vorausgesetzt ist natürlich eine stabile Internetverbindung.

FC Bayern vs. Greuther Fürth heute live im TV und STREAM auf DAZN: Das kostet die Mitgliedschaft

FC Bayern vs. Greuther Fürth heute live im TV und STREAM: Die Aufstellungen

Das ist die Aufstellung von Bayern:

Ulreich - Pavard, Upamecano, Hernandez, Richards - Kimmich, Tolisso - Sabitzer, Müller, Sane - Lewandowski

Fürth setzt auf folgende Aufstellung:

Linde - Meyerhöfer, Viergever, Griesbeck, Itter - Christiansen, Seguin, Tillman, Dudziak - Leweling, Hrgota

FC Bayern vs. Greuther Fürth heute live im TV und STREAM: Der Vorbericht

Im Kopf von Julian Nagelsmann schwirren momentan "ein bisschen mehr Gedanken" herum als sonst. "Man überlegt schon, warum wir nicht so im Flow sind", räumte der Trainer von Bayern München nach zuletzt zwei herben Enttäuschungen offen ein.

Es sei "definitiv" so, ergänzte Nagelsmann vor dem Bundesligaspiel gegen Schlusslicht SpVgg Greuther Fürth am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN), dass er angesichts der Münchner Mini-Krise momentan mehr als Psychologe gefragt sei.

"Fußball wird im Spitzenbereich oft im Kopf entschieden. Der Kopf trägt manchmal mehr dazu bei als die Beine", betonte er. In den vergangenen Tagen habe er deshalb "viele Gespräche" mit seinen Spielern geführt.

Ein peinliches 2:4 in Bochum in der Liga und ein 1:1 im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Außenseiter RB Salzburg haben in der Bayern-Welt für reichlich Unruhe gesorgt. Doch Nagelsmann will sich nicht anstecken lassen.

"Vor Bochum war noch alles in Ordnung. Das Blatt ändert sich hier eben sehr schnell, das erschüttert mich aber nicht", sagte er am Freitag gelassen. Es sei "nicht alles schwarz, aber auch nicht alles weiß. Wichtig ist, dass man nicht alles in die Pfanne haut."

Der Druck beim Rekordmeister sei ohnehin, so Nagelsmann, "oft künstlich" produziert. "Wir haben noch sechs Punkte Vorsprung. In der Liga ist nichts passiert. Und in der Champions League haben wir alles gewonnen und nun unentschieden gespielt." Also was?

Nagelsmann weiß aber auch, dass gerade in München am Ende nur Siege zählen - vor allem gegen einen abgeschlagenen Tabellenletzten.

Es gehe darum, "kurzfristig zu liefern, den nötigen Mut in allen Situation zu finden und wieder Bayern München auszustrahlen". Dieses berühmte "mia san mia", das die Bayern zuletzt vermissen ließen.

Vor allem Nationalspieler Joshua Kimmich hatte deshalb die Mentalitätsfrage gestellt. Man brauche auch gegen vermeintlich schwächere Teams und über die gesamte Spielzeit "den unbedingten Siegeswillen", sagte er. Man dürfe auch gegen Underdog Fürth "nicht denken, es geht schon so".

Zumal Nagelsmann bei den Franken einen klaren Aufwärtstrend erkannt hat. "Die haben sich sehr gut entwickelt, sind defensiv sehr fleißig und haben die meisten Sprints bei gegnerischem Ballbesitz. Man hat nicht viel Raum", warnte er vor dem Kleeblatt. Der FC Bayern sei "gefordert".

Fürth, bisher noch ohne Auswärtssieg, aber in den letzten sechs Spielen nur mit einer Niederlage, wittert angesichts der Münchner Minikrise Morgenluft.

"Aktuell ist es so, dass die Bayern nicht diese Stabilität haben", sagte Trainer Stefan Leitl: "Wir können auf jeden Fall mit Selbstvertrauen in das Spiel gehen und auch eklig sein."

Quelle: SID

