FC Bayern: Gina Lewandowski verlässt München Richtung USA

Gina Lewandowski verlässt die Frauenmannschaft des FC Bayern München am Saisonende und kehrt in ihre amerikanische Heimat zurück.

Gina Lewandowski (34) wird den Frauenfußball-Vizemeister Bayern München nach der Saison verlassen. Nach sieben Jahren an der Isar kehrt die Abwehrspielerin aus familiären Gründen in ihre Heimat USA zurück. Das teilte der Klub am Dienstag mit.

Seit ihrem Wechsel vom 1. FFC Frankfurt nach München im Sommer 2012 absolvierte Lewandowski 146 Pflichtspiele für den FC Bayern und gewann in dieser Zeit zweimal die deutsche Meisterschaft (2015 und 2016).