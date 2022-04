FC Bayern gewinnt in Freiburg - möglicher Wechselfehler sorgt für Diskussionen

Beim 4:1 des FC Bayern beim SC Freiburg standen in der 86. Minute kurzzeitig zwölf FCB-Spieler auf dem Platz. Womöglich droht den Münchnern nun ein Nachspiel.

Besagte Szene spielte sich in der 86. Minute ab, als Julian Nagelsmann beim FC Bayern beim Stand von 3:1 doppelt wechselte: Marcel Sabitzer und Niklas Süle kamen für Correntin Tolisso und Kingsley Coman. Letzterer bekam aber offenbar nicht mit, dass er rausmusste und spielte laut Sky für genau 17 Sekunden weiter.

Die Freiburger Bank wies das Schiedsrichter-Gespann prompt darauf hin, dass die Bayern mit einem Mann zu viel auf dem Platz stünden. Freiburg-Trainer Christian Streich rief in Richtung Schiedsrichter Christian Dingert: "Pfeif ab, was für eine Scheiße hier!" Dingert ließ nach einer Unterbrechung und längeren Diskussionen weiterlaufen. Am Ende gab es acht Minuten Nachspielzeit.

Riesenwirbel an der Seitenlinie! Die Freiburger beschweren sich, weil die Bayern über 10 Sekunden mit 12 Mann auf dem Platz standen. Streich außer sich, schreit Richtung Schiri: „Pfeif ab, was für eine Scheiße hier!“ Salihamidzic diskutiert mit Saier. #SCFFCB @SPORT1 pic.twitter.com/vxUc5vLCuB — Kerry Hau (@kerry_hau) April 2, 2022

Womöglich droht den Bayern ein Nachspiel. Dafür müsste allerdings der SC Freiburg Protest einlegen. Freiburgs Sportvorstand Jochen Saier kündigte nach dem Spiel bei Sky zumindest an, dass man "weitersehen" werde: "Wir haben den Schiedsrichter darauf aufmerksam gemacht, dass Bayern elf Feldspieler auf dem Platz hat. Das war skurril, das habe ich so noch nicht gesehen. Er könne die Konsequenzen "nicht beurteilen. Jetzt müssen wir alle ein bisschen runterkommen und drüber nachdenken."

FCB-Trainer Nagelsmann versuchte die Situation im Anschluss auf der Pressekonferenz zu erklären: "Es wurde die falsche Nummer angezeigt, deswegen wusste King (Coman) nicht, dass er runter musste. Deswegen waren wir ein paar Sekunden ein Spieler zu viel. Für mich war es keine spielentscheidende Situation."

Fehler von Bayern? Streich spricht von klarem Regelwerk

Verlieren die Bayern das Spiel am grünen Tisch? In der Rechts- und Verfahrensordnung des DFB, Paragraf 17, Absatz 4 heißt es: "War in einem Spiel ein Spieler nicht spiel- oder einsatzberechtigt, so ist das Spiel für die Mannschaft, die diesen Spieler schuldhaft eingesetzt hatte, mit 0:2 verloren und für den Gegner mit 2:0 gewonnen zu werten, es sei denn, das Spiel war nach dem Einsatz des nicht spiel- oder einsatzberechtigten Spielers noch nicht durch den Schiedsrichter fortgesetzt."

Ausschlaggebend dürfte im Falle eines Freiburger Protestes auch sein, wie der Bericht von Schiedsrichter Dingert aussehen wird. SC-Trainer Christian Streich äußerte sich ebenfalls auf der Pressekonferenz zur Situation und möglichen Folgen: "Ich gehe fest davon aus, dass wir keinen Einspruch einlegen müssen. Sondern, dass es ein Regelwerk gibt. Diesem Regelwerk unterliegen wir und danach wird gehandelt. Das ist mein Verständnis."