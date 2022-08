Bayern heute live im Free-TV? So wird Viktoria Köln vs. FCB kostenlos übertragen

Im DFB-Pokal bekommt es der FC Bayern mit Viktoria Köln zu tun. Alle wichtigen Infos zur Übertragung im Free-TV findet Ihr hier bei GOAL.

Am heutigen Mittwochabend (31. August 2022) ist der FC Bayern zu Gast bei Viktoria Köln. Die Partie des DFB-Pokals wird um 20:46 Uhr im Rhein-Energie-Stadion in Köln angepfiffen.

Letztes Jahr gab es für den FCB eine 0:5-Klatsche in der zweiten Runde des DFB-Pokals gegen Borussia Mönchengladbach. Das soll natürlich diese Saison unbedingt anders laufen. Dafür müssen die Bayern in der ersten Runde jetzt aber erst einmal die Pflichtaufgabe Viktoria Köln erledigen. 2019 konnten die Kölner in die 3. Liga aufsteigen, zuletzt trennte man sich dort 1:1 vom TSV 1860 München. Ob die Bayern ihrer Favoritenrolle gerecht werden oder ob Viktoria Köln doch eine Überraschung gelingt, erfahren wir dann ab 20:46 Uhr.

GOAL liefert Euch alle wichtigen Infos zur Übertragung der Partie im Free-TV.

Bayern heute live im Free-TV? Die Übertragung auf einen Blick

Begegnung Viktoria Köln vs. FC Bayern München Wettbewerb DFB-Pokal / 1. Runde Anpfiff 31. August - 20:46 Uhr Spielort Rhein-Energie-Stadion (Köln)

Bayern heute live im Free-TV: Wo findet die Übertragung statt?

Für alle, die das Spiel zwischen Viktoria Köln und Bayern gerne im Free-TV verfolgen möchten, haben wir gute Nachrichten. Die vollen 90 Minuten der Partie werden im frei empfangbaren Fernsehen bei der ARD gezeigt.

Dort könnt Ihr bereits ab 20:15 Uhr die Vorberichterstattung mit Moderatorin Esther Sedlaczek und Experte Bastian Schweinsteiger sehen. Pünktlich zum Anpfiff um 20:46 Uhr übernimmt dann Kommentator Tom Bartels.

Viktoria Köln vs. Bayern heute live im Free-TV: Der LIVE-TICKER zum Spiel

FC Bayern heute live im Free-TV: Die Aufstellung der Teams

