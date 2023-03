FC Bayern: Franck Ribéry empfiehlt dem FCB Victor Osimhen

Nach dem Abgang von Robert Lewandowski hat der FC Bayern keinen echten Top-Stürmer. Dabei wüsste Franck Ribéry, wen der FCB holen sollte.

WAS IST PASSIERT? Bayern Münchens Ex-Star Franck Ribéry hat dem deutschen Rekordmeister eine Verpflichtung von Napolis Top-Stürmer Victor Osimhen ans Herz gelegt. Der Franzose sprach eine Empfehlung für den Nigerianer aus.

WAS WURDE GESAGT? "Victor Osimhen", antwortete Ribéry kurz und knapp auf die Frage der Gazzetta dello Sport, welchen Spieler er dem FC Bayern empfehlen würde.

WAS IST DER HINTERGRUND? Osimhen spielt bei Napoli eine ganz starke Saison und wird mit einem Transfer im Sommer in Verbindung gebracht. Angeblich wollen die Italiener rund 150 Millionen Euro für den Stürmer haben, was dem FC Bayern deutlich zu viel sein dürfte.

Osimhen selbst hatte zuletzt erklärt, dass es sein Traum sei, in der Premier League zu spielen.

DIE BILDER ZUR NEWS:

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Osimhen kommt in der laufenden Saison auf überragende Zahlen: So traf er in 22 Serie-A-Duellen 19-mal und bereitete fünf weitere Treffer beim Tabellenführer vor.

In der Champions League war er viermal in fünf Partien erfolgreich, zuletzt am Mittwoch gegen Eintracht Frankfurt doppelt.