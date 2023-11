FC Bayern fragte bei Bayer Leverkusen wohl Winter-Rückkehr von Josip Stanisic an

Bislang läuft die Leihe von Stanisic nicht wie erwartet. Die Münchner wollen den Defensivmann deshalb wohl zurückholen.

WAS IST PASSIERT? Der FC Bayern München hat offenbar bei Bayer Leverkusen wegen einer vorzeitigen Rückhol-Aktion von Verteidiger Josip Stanisic angefragt. Das berichtet Sky.

Demnach ist man bei den Münchnern unzufrieden über die mangelnde Spielzeit, die der 23-Jährige bei der Werkself erhält.

WAS IST DER HINTERGRUND? Bislang stand Stanisic in der Bundesliga lediglich viermal auf dem Rasen. Den Sprung in die Startelf schaffte er nur beim Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg am achten Spieltag, in den restlichen Partien musste er sich mit Kurzeinsätzen begnügen.

Leverkusen soll auf der anderen Seite auf eine Weiterführung des bis zum Sommer laufenden Leihgeschäfts pochen, auch um die bevorstehende Abwesenheit von Odilon Kossounou und Edmond Tapsoba zu kompensieren, welche B04 während des Afrika-Cups (13. Januar 2024 - 11. Februar 2024) fehlen werden.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Stanisic wurde von den Bayern kurz vor Schluss des Sommer-Transferfensters für eine Spielzeit nach Leverkusen verliehen, um dem Verteidiger dort mehr Spielzeit zu ermöglichen. in München hat der 23-Jährige noch einen bis 2026 gültigen Vertrag.