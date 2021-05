FC Bayern: Hansi Flick blickt auf Saison zurück

Im Pokal und in der Champions League gescheitert, in der Bundesliga wieder Champion. Trainer Hansi Flick lässt die Bayern-Saison Revue passieren.

Nach einer historischen Saison mit allen möglichen Titeln reichte es für den FC Bayern in der aktuellen Spielzeit "nur" für die Meisterschaft. Einer der Tiefpunkte war das Aus im Champions-League-Viertelfinale gegen Paris Saint-Germain, ein 1:0 im Rückspiel war zu wenig. Ausfälle von Leistungsträgern wie Robert Lewandowski und Leon Goretzka hatten die Aufgabe deutlich erschwert.

"Jede Mannschaft hat in einer Saison Ausfälle, die wehtun, wir haben es in der entscheidenden Phase gehabt", sagte Trainer Hansi Flick der Bild. "Trotzdem war es bemerkenswert, wie die Mannschaft Fußball gespielt hat. Ich habe da auch großes Lob von Trainerkollegen bekommen, gerade fürs erste Spiel. Es ist schade."

FC Bayern: Pokal-Aus gegen Kiel Tiefpunkt der Saison

Einen weiteren Rückschlag gab es schon im Januar, als der FC Bayern im Pokal bereits früh in Holstein Kiel im Elfmeterschießen scheiterte. "Da haben wir uns nicht wie ein Champions-League-Sieger angestellt. Darauf hätten wir gerne verzichtet. Die Situation danach in der Kabine war nicht schön, das möchte man nicht so oft erleben. Aber auch das gehört dazu", erklärte Flick.

Auch das Wetter habe damals seinen Beitrag zum Zweitrundenaus geleistet: "Es war kalt. Die Wetterbedingungen waren dieses Jahr nicht immer unser Freund. Ich dachte eigentlich, dass eine bayrische Mannschaft Schnee besser wegsteckt." Generell habe es in der laufenden Saison Momente gegeben, in denen "wir es uns hinten auch etwas stabiler vorgestellt hatten". Als Gründe nannte Flick die fehlende Zeit, um Abläufe einzustudieren, hinzu kamen Verletzungen.

Dennoch verteilte Flick ein großes Lob an seine Spieler. "Die Mannschaft hat aber immer wieder eine herausragende Mentalität auf den Platz gebracht!" Insbesondere in der Champions-League-Gruppenphase, unter anderem gab es ein 4:0 gegen Atletico, habe sei Team beeindruckt: "Man hat gespürt, dass sehr viele Leute die Art und Weise, wie wir Fußball gespielt haben, sehr imponierend fanden. Die Wertschätzung unserer Leistung war schon hoch. Den Gedanken 'Wer soll uns stoppen?' hatte ich aber nie."

Hansi Flick: "Das war vergleichbar mit dem WM-Titel in Brasilien"

In der Sextuple-Saison habe der Sieg in der Königsklasse einen besonderen Stellenwert für ihn eingenommen."Die Atmosphäre, die Gefühle danach, das war einzigartig. Das war vergleichbar mit dem WM-Titel in Brasilien. "Die Summe der Titel spiegelt die Mentalität der Mannschaft wider, die wirklich Sensationelles geleistet hat."

Robert Lewandowski sieht Flick in der "besten Phase seiner Karriere". Im Vergleich zur Vorsaison habe er "noch mal eins oben draufgelegt. Er ist über Jahre hinweg der Topstürmer in der Welt. Ich würde ihm gönnen, dass er den Rekord von Gerd Müller schafft. Bayern kann froh sein, so einen Stürmer zu haben."