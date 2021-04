FC Bayern München - Hansi Flick reagiert genervt auf Fragen zu seiner Zukunft: "Nächste Frage"

Der Bayern-Coach scheint immer gereizter auf die Fragen zum DFB-Interesse zu reagieren. Ein klares Bekenntnis zu den Bayern vermeidet er nach wie vor.

Bayern-Trainer Hansi Flick hat auf erneute Nachfrage bezüglicher seiner Zukunft beim deutschen Rekordmeister dünnhäutig reagiert. Ein klares Bekenntnis zum FCB lehnte der 56-Jährige ab, stattdessen lieferte er sich einen verbalen Schlagabtausch mit Sky-Reporter Patrick Wasserziehr.

"Nächste Frage", sagte Flick gleich mehrfach kurz hintereinander, als er vor der Bundesliga-Partie gegen Union Berlin vor dem Sky-Mikrofon wiederholt zu seiner Zukunft beim FC Bayern befragt wurde. Bereits auf der Pressekonferenz am Freitag hatte Flick entsprechende Rückfragen nicht beantworten wollen.

Bayern: Flick will sich "nur auf die Mannschaft konzentrieren"

"Klar ist es für Sie interessant, ich habe mich gestern auf der Pressekonferenz dazu geäußert", so Flick, der sich laut eigener Angabe nur "auf die Mannschaft konzentrieren will". Flick wird schon seit Wochen mit der Nachfolge von Joachim Löw als Bundestrainer in Verbindung gebracht, auch befeuerten die Streitereien mit Sportdirektor Hasan Salihamidzic die Gerüchte über einen vorzeitigen Abschied des Bayern-Trainers, dessen Vertrag in München eigentlich noch bis 2023 läuft.

"Man sieht doch, was hier gerade los ist. Wir haben neun Spieler nicht zur Verfügung, wollen Deutscher Meister werden und ins Champions-League-Halbfinale kommen", führte Flick mit Bezug auf die lange Verletztenliste in seinem Kader weiter aus.

Flick: "Möchte nicht mehr auf diese Fragen antworten"

Seine viel diskutierten Aussagen, das Team des FC Bayern in der vergangenen Saison sei stärker gewesen als die aktuelle Mannschaft, sei nicht als Angriff auf Salihamidzic zu verstehen, so Flick: "Wir haben darüber schon öfter gesprochen und wenn Sie sich alles anhören, dann habe ich natürlich gesagt, dass es letztes Jahr qualitativ stärker war. Trotzdem - und das habe ich auch gesagt - sind wir in der Bundesliga Tabellenführer und haben die Chance auf das Champions-League-Halbfinale."

Mit seiner Aussage habe er nur betonen wollen, "wie geil diese Mannschaft ist und welche Mentalität sie hat. Dafür bin ich verantwortlich, alles andere ist nicht mein Ding. Ich möchte nicht mehr auf diese Fragen antworten". Auf die Nachfrage, warum Flick ein klares Bekenntnis zum FC Bayern vermeide, antwortete er nur: "Nächste Frage."