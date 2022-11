FC Bayern: Spiel der FCB-Reserve gegen Türkgücü nach Tränengaseinsatz gegen Fans abgebrochen

Das Münchner Duell zwischen Türkgücü und Bayerns Reserve ist am Samstag vorzeitig beendet worden.

WAS IST PASSIERT? Eklat beim Regionalligaspiel der Amateure des FC Bayern gegen Türkgücü München. Die in Heimstetten ausgetragene Partie musste in der ersten Halbzeit aus Sicherheitsgründen abgebrochen werden - wie der FC Bayern auf Twitter mitteilte "wegen eines nicht-genehmigten Plakats im Gäste-Block und eines darauffolgenden Polizeieinsatzes".

WAS IST DER HINTERGRUND? Wie die tz berichtet, musste die Partie bereits wenige Minuten nach dem Anpfiff unterbrochen werden, da Türkgücü-Vertreter die Fahne des Bayern-Fanclubs Kurdistan abhängen wollten. Polizeibeamte schritten ein, die Teams wurden in die Kabinen geschickt. Obwohl die Mannschaften kurzzeitig zurückkehrten, wurde das Spiel nicht mehr fortgesetzt.

Wegen eines nicht-genehmigten Plakats im Gäste-Block und eines darauffolgenden Polizeieinsatzes wird die Partie zwischen Türkgücü München und den FC Bayern Amateuren aus Sicherheitsgründen abgebrochen. pic.twitter.com/qWP16KmHVR — FC Bayern Campus (@fcbayerncampus) November 19, 2022

Stattdessen soll es im Block der Bayern-Fans zum Einsatz von Knüppeln und Tränengas gekommen sein. Wie der Stadionsprecher durchgab, wurde dabei auch ein Kind verletzt. Zahlreiche weitere Einsatzkräfte und Krankenwagen rückten an und das Spiel wurde schließlich von Schiedsrichter Simon Schreiner komplett abgebrochen.

DIE BILDER ZUR NEWS:

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Das Duell zwischen Türkgücü und der Reserve des FC Bayern war ein Duell am 23. Spieltag der Regionalliga Bayern. Dort belegt Türkgücü mit 30 Punkten aktuell den achten Platz. Die Bayern rangierten auf dem fünften Platz. Sie haben zwei Zähler mehr auf dem Konto.