FC Bayern wollte dem FC Chelsea wohl Robert Sánchez wegschnappen

Die Torhütersuche des FC Bayern zieht sich wie ein Kaugummi. Chelseas neuer Torhüter Robert Sánchez soll ebenfalls ein Kandidat gewesen sein.

WAS IST PASSIERT? Der FC Bayern sucht vor dem Saisonstart nach einem neuen Keeper. Verschiedene Namen geistern durch die Medienwelt und der FCB soll laut Daily Mail auch an Robert Sánchez interessiert gewesen sein.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der Spanier wechselte vor wenigen Tagen von Brighton Hove&Albion zum FC Chelsea. Bevor der Transfer offiziell wurde, soll der deutsche Rekordmeister die Möglichkeit untersucht haben, ob es Sánchez auch an die Säbener Straße ziehen würde.

WIE GEHT ES WEITER? Doch dem Bericht zufolge war der 25-Jährige bereits voll auf die Blues fokussiert, nun ist der FC Bayern laut Sport1 wohl an einem weiteren Torhüter des FC Chelsea interessiert: Kepa ­Arrizabalaga.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Der zweifache spanische Nationalspieler stand in der vergangenen Saison in 25 Pflichtspielen für Brighton im Tor. In diesem Sommer zog es Sánchez für 23 Millionen Euro an die Stamford Bridge.