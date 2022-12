FC Bayern vs. FC Barcelona: TV, LIVE STREAM, Uhrzeit – die Frauen Champions League heute live sehen

Die Frauen des FC Bayern München bekommen es in der Champions League mit Barcelona zu tun. Alle Infos zur Übertragung des Spiels findet Ihr hier.

In der Gruppenphase der Champions League der Frauen treffen heute Abend (7. Dezember 2022) der FC Bayern München und der FC Barcelona aufeinander. Das Spiel wird um 21 Uhr in der Allianz-Arena in München angepfiffen.

Auf die Bayern wartet dabei eine absolute Rekordkulisse. 20000 Karten wurden bisher schon verkauft. Bisher lag der Rekord bei 13000 verkauften Tickets. Und die Spielerinnen von Trainer Alexander Straus sind sicher heiß auf eine Revanche, das Hinspiel ging nämlich mit 0:3 verloren. Barcelona steht aktuell mit zehn Siegen aus zehn Spielen da. Der FC Bayern verlor nur mit 1:2 gegen Wolfsburg und das Spiel gegen Barcelona in den letzten zehn Partien. Wir können uns also auf ein spannendes Duell einstellen, mit einer wirklich besonderen Kulisse.

Wenn Ihr wissen wollt, wo Ihr die Partie zwischen dem FC Bayern und dem FC Barcelona jetzt live im TV und LIVE-STREAM sehen könnt, dann seid Ihr hier genau richtig.

FC Bayern vs. FC Barcelona: Die Eckdaten zum Spiel

Begegnung FC Bayern München vs. FC Barcelona Wettbewerb Champions-League-Gruppenphase Anpfiff 7. Dezember - 21 Uhr Spielort Allianz-Arena (München)

FC Bayern vs. FC Barcelona: Gibt es eine TV-Übertragung?

Wer das Spiel gerne im TV verfolgen möchte, den müssen wir leider enttäuschen. Eine Übertragung von Bayern vs. Barcelona im Free-TV gibt es leider nicht. Wie Ihr trotzdem zusehen könnt, erklären wir Euch in den nächsten Abschnitten.

FC Bayern vs. FC Barcelona: Das Spiel per LIVE-STREAM sehen

Ihr könnt das Spiel zwar nicht im TV sehen, dafür ist eine Übertragung per LIVE-STREAM gegeben. Dabei könnt Ihr sogar zwischen zwei Möglichkeiten auswählen.

FC Bayern vs. FC Barcelona: Der LIVE-STREAM bei DAZN

Die meisten von Euch werden schon einmal von DAZN gehört haben. Hierbei handelt es sich um den größten Sport-Streamingdienst der Welt. Dort läuft rund um die Uhr der weltweit beste Livesport.

DAZN ist beispielsweise zuständig für die Übertragung der spanischen, italienischen und französischen Liga. Außerdem könnt Ihr dort jedes Freitags- und Sonntagsspiel der Bundesliga sehen. Auch der Großteil aller Champions-League-Spiele der Herren wird exklusiv dort übertragen.

Neben Fußball könnt ihr dort aber auch die NBA, NFL oder Boxen sehen. DAZN hat also für jeden Sportfan etwas zu bieten.

Allerdings ist dieses umfassende Sport-Programm auch mit Kosten verbunden. Für DAZN werden im Monatsabo 29,99 Euro pro Monat fällig, im Jahresabo bezahlt Ihr 24,99 Euro monatlich.

Jetzt aber zurück zum Spiel, denn Ihr wollt ja schließlich wissen wann die Übertragung beginnt. Wenn Ihr ein Abo bei DAZN abgeschlossen habt, dann könnt Ihr dort ab 20.40 Uhr die Vorberichterstattung zum Spiel mit Moderatorin Christina Rann sehen. Um 21 Uhr übernimmt dann Kommentator Jan Platte.

FC Bayern vs. FC Barcelona: Der LIVE-STREAM auf YouTube

Außerdem könnt Ihr das Spiel auch bei YouTube per LIVE-STREAM sehen. Hier handelt es sich um eine Besonderheit, denn DAZN zeigt alle Spiele der Champions League der Frauen diese Saison im LIVE-STREAM auf YouTube.

Der Vorteil für Euch dabei ist, dass das Zusehen auf YouTube völlig kostenlos ist. Ihr müsst auch kein Abonnement abschließen, sondern braucht um 21 Uhr nur auf diesen Link zuklicken.

Dann seht Ihr direkt die Partie zwischen Bayern und Barcelona per STREAM auf YouTube. Außerdem könnt Ihr dort immer die Highlights der unterschiedlichen Spiele nach Abpfiff noch einmal sehen.

FC Bayern vs. FC Barcelona: Der LIVE-TICKER von GOAL

Wenn Ihr weder bei DAZN noch auf YouTube zusehen könnt, dann haben wir mit dem LIVE-TICKER von GOAL genau die richtige Alternative für Euch. Dort werdet Ihr direkt informiert, wenn auf dem Spielfeld etwas Relevantes passiert. Kostenlos ist der LIVE-TICKER selbstverständlich auch.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

FC Bayern vs. FC Barcelona: Die Aufstellungen der Mannschaften

Wie gewohnt werden die Startformationen der Teams eine Stunde vor Anpfiff bekanntgegeben und dann könnt Ihr sie auch hier direkt sehen.