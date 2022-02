DAZN oder Sky? FC Bayern vs. Greuther Fürth heute live sehen

Tabellenführer gegen Tabellenletzter: In der Bundesliga empfängt der FC Bayern heute Greuther Fürth. Angepfiffen wird die Begegnung um 15.30 Uhr in der Münchner Allianz Arena.

Wenn die letzten beiden Spiele des FCB eines gezeigt haben, dann ist es wohl das Folgende: Auch der Rekordmeister ist verwundbar - zuerst verlor man mit 2:4 gegen den VfL Bochum und auch gegen starke Salzburger reichte es am Ende nicht für einen Sieg in der Champions League. Greuther Fürth hingegen scheint sich in den letzten Wochen stabilisiert zu haben und versucht noch einmal, mit aller Kraft den drohenden Abstieg abzuwenden.

Reißt Bayern das Ruder heute wieder herum, oder gibt es erneut eine faustdicke Überraschung? GOAL liefert Euch die Antwort auf die Frage, welcher Sender die Begegnung heute live überträgt - Sky oder DAZN?

FC Bayern vs. Greuther Fürth heute auf DAZN oder Sky zu sehen? Die Begegnung der Bundesliga im Überblick

Begegnung FC Bayern München vs. Greuther Fürth (live bei DAZN sehen) Wettbewerb Bundesliga | 23. Spieltag Datum Sonntag | 20. Februar 2022 Anpfiff 15.30 Uhr Ort Allianz-Arena

DAZN oder Sky - wer überträgt FC Bayern vs. Greuther Fürth heute live?

Der Spieltag am Sonntag hält für Fans, die es mit bayrischen Mannschaften in der Bundesliga halten, ein absolutes Schmankerl bereit: Das Derby zwischen dem FC Bayern und Greuther Fürth steht an.

Je näher das Spiel also rückt, desto häufiger kommt die folgende Frage auf: DAZN oder Sky - auf welchem Sender sehen wir das Bayern-Derby? Wir verraten es Euch!

106 Bundesliga-Spiele, ein Großteil der Champions League und vieles mehr live! Dieser Sender überträgt heute FC Bayern vs. Greuther Fürth

Für die Übertragung der Bundesliga am Freitag konnte sich der Streamingdienst DAZN die Exklusivrechte sichern. Der Samstag bleibt weiterhin in den Händen des Bezahlsenders Sky. Doch wie sieht es am Sonntag aus?

Auch den Sonntag in der Bundesliga seht Ihr exklusiv nur auf DAZN! Soll heißen: FC Bayern vs. Greuther Fürth wird heute nur auf DAZN zu sehen sein!

FC Bayern vs. Greuther Fürth heute live im TV bei DAZN

Sky-Kunden dürfen sich allerdings trotzdem freuen: Seit letztem Sommer können via Sky und Vodafone die beiden neu geschaffenen linearen Sender DAZN 1 und DAZN 2 empfangen werden. Ab 14.30 Uhr könnt Ihr dann auf DAZN 1 live dabei sein, wenn die Bayern gegen Fürth auf Wiedergutmachung aus sind.

FC Bayern vs. Greuther Fürth heute live auf DAZN: Der LIVE-STREAM zur Bundesliga

Ihr wollt das Spiel lieber wie gewohnt im LIVE-STREAM auf DAZN verfolgen? Das ist natürlich auch kein Problem! Ab 14.30 Uhr kann der LIVE-STREAM zur Begegnung abgerufen werden - und das auf zahlreichen internetfähigen Geräten! Der Ort, an dem Ihr das Spiel dann verfolgt, wird durch den LIVE-STREAM zur Nebensache deklariert. Wichtig ist natürlich, dass Ihr über eine stabile Internetverbindung verfügt oder ausreichend mobiles Datenvolumen besitzt.

Sender: DAZN (STREAM | DAZN 1 (linear-TV)

DAZN (STREAM | DAZN 1 (linear-TV) Vorberichte: ab 14.30 Uhr

ab 14.30 Uhr Kommentar: Jan Platte

Jan Platte Experte: Sandro Wagner

Sandro Wagner Moderation: Lukas Schönmüller

Lukas Schönmüller Reporter vor Ort: Mario Rieker

Bundesliga live auf DAZN: Das kostet die Mitgliedschaft

Um das Spiel heute live auf DAZN sehen zu können, müsst Ihr Euch vorher kostenpflichtig registrieren. Der Sportsender bietet Euch aktuell diese beiden Vertragsoptionen:

Monatsmitgliedschaft 29,99 Euro pro Monat (monatlich kündbar) Jahresmitgliedschaft einmalig 274,99 Euro oder 24,99 Euro pro Monat

Bundesliga live auf DAZN: Die Infos zum Sender

