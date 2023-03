FC Bayern: Ex-Trainer Pep Guardiola kannte Namen von Reservespieler nicht

Der ehemalige Bayern-Coach lag beim Namen eines ehemaligen Reservespielers mehrfach daneben. Dieser traute sich aber nicht, den Fehler anzusprechen.

WAS IST PASSIERT? Kuriose Anekdote eines ehemaligen Talents des FC Bayern: Matthias Strohmaier verriet bei Sport1, dass Ex-Trainer Pep Guardiola ihn mehrfach verwechselte. Er habe sich aber nicht getraut, den Starcoach auf den Fauxpas aufmerksam zu machen.

WAS WURDE GESAGT? Strohmaier erinnerte sich: "Er hat mich immer Korbinian Burger genannt. Ich hatte so enormen Respekt, dass ich gar nichts gesagt habe. Pep hatte so eine enorme Aura. Irgendwann fragte er aber nach mir, und dann kannte er meinen Namen."

WAS IST DER HINTERGRUND? Der ehemalige U19-Nationalspieler Strohmaier spielte zwischen 2014 und 2016 beim FC Bayern und lief dort regelmäßig in der zweiten Mannschaft auf. Zu jener Zeit arbeitete auch Guardiola beim FCB, ehe er sich 2016 nach drei Jahren an der Säbener Straße zu Manchester City verabschiedete.

Strohmaier, der mehrfach mit den Profis trainierte, schwärmte vom Spanier: "Es ist faszinierend, wie extrem detailliert er war. Dazu switchte er auf dem Trainingsplatz zwischen den Sprachen Deutsch, Englisch und Spanisch. Du musstest immer überlegen, was er von dir will. Ihm war das Spielprinzip 2-gegen-1 wichtig, weil du dann Überzahlsituationen fußballerisch lösen kannst."

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Nachdem er es beim FC Bayern nicht in die Profimannschaft geschafft hatte, wechselte Strohmaier zum Liechtensteiner Klub FC Vaduz. Später spielte der heute 28-Jährige unter anderem noch unterklassig für Schweinfurt 05 und den VfR Garching.