"Großartiger Spieler": Ex-Talent Kenan Yildiz vom FC Bayern bei Juventus Turin in Profikader befördert

Nach seinem Abgang vom FC Bayern läuft es bei Kenan Yildiz richtig gut: Der Stürmer wurde Nationalspieler und ist nun Teil des Juve-Profikaders.

WAS IST PASSIERT? Kenan Yildiz, ehemaliges Talent des FC Bayern München, ist bei Juventus Turin in den Profikader befördert worden. Zusammen mit Dean Huijsen gehört der 18-Jährige ab sofort fix zum Team von Trainer Massimiliano Allegri.

WAS WURDE GESAGT? "Yildiz wird ein großartiger Spieler werden", legte sich Coach Allegri schon nach den ersten Eindrücken fest.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Yildiz, der bei den Bayern sämtliche Jugendteams durchlief, bevor er 2022 ablösefrei nach Italien wechselte, kommt in dieser Saison auf bislang fünf Kurzeinsätze in der Serie A, in denen er insgesamt 36 Minuten spielen durfte.

Im Oktober debütierte Yildiz bereits für die türkische Nationalmannschaft: Er wurde beim 1:0-Sieg in der EM-Qualifikation in Kroatien kurz vor Schluss eingewechselt.