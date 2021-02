FC Bayern - Ex-Kapitän Philipp Lahm schießt gegen Felix Magath: "Ob er eine Spielidee hatte, ist schwer zu sagen"

Rio-Weltmeister Philipp Lahm hat in seinem Buch über einige seiner Trainer gesprochen und dabei Felix Magath durchaus scharf kritisiert.

Philipp Lahm hat in seinem neuen Buch seinen ehemaligen Trainer beim FC Bayern München, Felix Magath, scharf kritisiert. Zudem erklärt der 37-Jährige das Scheitern von Louis van Gaal beim FCB und den Führungsstil von Nationaltrainer Jogi Löw.

Lahm stand insgesamt 96-mal unter Trainer Felix Magath auf dem Platz, sowohl für den VfB Stuttgart als auch für den FC Bayern München. In seinem Buch "Das Spiel: Die Welt des Fußballs", aus dem die Bild Ausschnitte veröffentlichte, ließ der achtfache Deutsche Meister jedoch kein gutes Haar an Magath.

"Ob er eine Spielidee hatte, ist schwer zu sagen", schreibt Lahm. "Er hat jedenfalls größten Wert auf die körperliche Leistungsfähigkeit seiner Spieler gelegt, dabei aber auch den Eindruck erweckt, dass er durch die Härte seiner Trainingsmethoden nicht zuletzt Macht demonstrieren wollte, um auf diese Weise Kontrolle auszuüben."

Bild: Getty

Magath holte mit dem FC Bayern 2005 und 2006 den Meistertitel sowie den DFB-Pokal, bevor er im Januar 2007 entlassen wurde. Gut zwei Jahre später übernahm Louis van Gaal das Zepter beim deutschen Rekordmeister. Allerdings scheiterte auch er mit seiner Art, so Lahm.

"Van Gaals robustes, mitunter autoritäres Auftreten entsprach nicht der internen Kommunikationskultur des Vereins", führt Lahm in seinem Buch aus. "Wer vor so einem spannungsgeladenen Hintergrund gegen alle Widerstände unflexibel auf seiner Methode beharrt, kann sich nur halten, wenn er damit herausragende Erfolge erzielt. Diese blieben bei Louis van Gaal jedoch bereits im zweiten Jahr seiner Tätigkeit als Cheftrainer aus."

Philipp Lahm lobt Nationaltrainer Löw

Dagegen lobt Lahm den passiven Führungsstil von Nationaltrainer Jogi Löw. "Zu seinen Tugenden gehört, dass er ermöglicht und geschehen lässt, was sich auf guten Wegen befindet, ohne künstlich einzugreifen", schreibt Lahm.

"So hat Jogi Löw in der Nationalmannschaft von 2006 bis 2014 kontinuierlich den Weg frei gemacht für die nachrückenden Führungsspieler Schweinsteiger, Müller, Neuer, Kroos, Boateng und meine Wenigkeit, die dann Verantwortung übernommen haben", so der ehemalige Kapitän der Nationalmannschaft, der gemeinsam mit Löw 2014 die Weltmeisterschaft in Brasilien gewann.