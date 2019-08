FC Bayern: Emre Can ist kein Thema in München und möchte bei Juventus bleiben

Am Sonntag tauchten Gerüchte um eine Rückkehr Emre Cans nach München auf. Nach Goal-Informationen will sich der Mittelfeldmann bei Juve durchsetzen.

Am angeblichen Interesse des an Emre Can ist nach Informationen von Goal und SPOX nichts dran. Der Nationalspieler sieht seine Zukunft ohnehin vielmehr bei Juventus.

Erlebe die Serie A live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Somit möchte sich Can einem harten Kampf um einen Stammplatz stellen. Mit den Neuzugängen Adrien Rabiot, Aaron Ramsey sowie Sami Khedria, Miralem Pjanic, Rodrigo Bentancur und Blaise Matuidi hat er namhafte Konkurrenten im zentralen Mittelfeld der Bianconeri.

Uli Hoeneß erklärte Transferaktivitäten für abgeschlossen

Zuvor hatte die italienische Tuttosport berichtet, dass der FC Bayern an Can dran sei und Juve-Trainer Maurizio Sarri Zweifel haben soll, ob Can eine führende Rolle in Turin spielen kann.

Glaubt man den Aussagen von FCB-Präsident Uli Hoeneß, schien ein Wechsel allerdings unabhängig davon unwahrscheinlich. Erst am Samstag erklärte er die Transferaktivitäten der Münchner für abgeschlossen.

Can wechselte erst im Sommer 2018 ablösefrei vom nach Turin und steht noch bis 2022 bei den Italienern unter Vertrag.