FC Bayern: Drittes Angebot für Mathys Tel von Stade Rennes

Der FC Bayern ist fest entschlossen, Mathys Tel von Stade Rennes zu verpflichten. Ein drittes Angebot soll den Ligue-1-Klub überzeugen.

Der FC Bayern München gibt im Werben um Mathys Tel von Stade Rennes Gas. Nach Informationen von GOAL und SPOX ist Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic am Montag in die Bretagne gereist, um sich mit den Verantwortlichen von Rennes zu treffen.

Aus dem Treffen sind nur wenige Details hervorgegangen, außer dass Bayern München dem bretonischen Verein ein drittes Angebot gemacht hat. Rennes hat um ein paar Stunden Bedenkzeit gebeten und dürfte bis zum Ende des Tages eine schnelle Antwort geben.

Gegenüber Sky bestätigte Salihamidzic den Trip, sagte aber lediglich: "Wir haben gesprochen, das ist alles."

Der Rekordmeister hat bei Stade Rennes bereits zwei Angebote für Tel abgegeben. Ein erstes über sieben Millionen Euro plus zehn Millionen Euro Prämie und ein zweites in Höhe von 22,5 Millionen Euro - beide wurden abgelehnt.

Getty Images

Der 17 Jahre alte Tel wäre nach Sadio Mane, Ryan Gravenberch, Noussair Mazraoui und Matthijs de Ligt der fünfte Neuzugang des FC Bayern.

Tel gilt in seiner Heimat als großes Talent, auf Erstliganiveau konnte er sich allerdings noch nicht dauerhaft präsentieren. Für Rennes stehen bislang sieben Einsätze in der Ligue 1 zu Buche, in denen er ohne Torbeteiligung blieb.