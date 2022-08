FC Bayern - "Hat er nicht zu sagen": Dietmar Hamann übt scharfe Kritik an FCB-Trainer Julian Nagelsmann

Dietmar Hamann wurde nach Julian Nagelsmanns Verhalten im Top-Spiel gegen Borussia Mönchengladbach deutlich.

Dietmar Hamann hat Bayern-Trainer Julian Nagelsmann für dessen Verhalten an der Seitenlinie und der Kritik an der Schiedsrichterleistung beim Spiel gegen Borussia Mönchengladbach scharf kritisiert.

"Sie haben 35-mal aufs Tor geschossen und sind am eigenen Unvermögen gescheitert, das muss man ganz klar sagen", sagte Hamann am Sonntag bei Sky90 über die Partie der Bayern gegen Borussia Mönchengladbach. "Am Schiedsrichter lag es sicher nicht."

Vor allem für Nagelsmanns Verhalten am Spielfeldrand und dessen Wortwahl hatte Hamann keinerlei Verständnis. "Er muss sich schon bewusst sein, dass er Trainer von Bayern München ist. Da gibt es gewisse Sachen zu beachten. Da gehen gewisse Sachen einfach nicht. Diese Arschlochfrage: Das hat ein Trainer von Bayern München nicht zu sagen. Da stört mich die Wortwahl", erklärte Hamann.

Hamann über Nagelsmann: "Musst kühlen Kopf bewahren"

Zudem merkte der ehemalige Profi des FC Liverpool an, dass Nagelsmanns Verhalten an der Seitenlinie seine "Mannschaft anstecken" könne und so einen negativen Einfluss auf seine Spieler habe.

"Er muss Entscheidungen treffen. Du bist in einer Phase, in der du 0:1 hinten bist. So emotional du auch bist, musst du trotzdem einen klaren und kühlen Kopf bewahren. Deswegen war mir das vor allem in der zweiten Halbzeit zu viel", führte Hamann seine Kritik weiter aus.

Dass sich die Bayern nach der Partie überhaupt mit der Leistung des Schiedsrichtergespanns beschäftigten, verwunderte Hamann: "Schuld waren sie selber."