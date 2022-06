FC Bayern: Diese Bankdrücker könnten den FCB verlassen

Der mögliche Abgang von Robert Lewandowski bestimmt seit Wochen die Schlagzeilen. Aber auch andere Spieler könnten den FC Bayern verlassen.

Der FC Bayern hat nach der Verpflichtung von Ryan Gravenberch einen Wunschspieler für das Mittelfeld bekommen. An Sadio Mane (FC Liverpool) und Konrad Laimer (RB Leipzig) ist das Interesse groß, doch weitere Spieler könnten folgen. Der FCB will aber auch den einen oder anderen Spieler abgeben. Die Kandidaten.

Hasan Salihamidzic sagte am Wochenende, dass der FC Bayern an "einigen Optionen" - vor allem für die Offensive - arbeite, um den Kader zu verstärken. Noussair Mazraoui und Ryan Gravenberch waren also nur der Anfang. Groß ist das Interesse an Sadio Mane, bei dem man guter Dinge ist, dass der Transfer klappt. Schwieriger wird es bei Konrad Laimer von RB Leipzig.

Eine große Aufgabe für die Münchener wird aber auch, Spieler abzugeben, mit denen man nicht mehr allzu groß plant. Der kicker hat in seiner Montagsausgabe die Spieler genannt, die den FC Bayern verlassen könnten. Da wären ...