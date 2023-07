FC Bayern: Der Stand bei Sommer und Walker

Sommer zu Inter? Walker zum FC Bayern? Am Mittwoch wurde dem Vernehmen nach über beide Transfers verhandelt - Durchbrüche gibt es aber noch nicht.

WAS IST PASSIERT? Trotz Verhandlungsrunden am Mittwoch gibt es bei zwei angedachten Transfers des FC Bayern München weiterhin keinen Durchbruch: Yann Sommers Wechsel zu Inter Mailand sowie die Verpflichtung von Kyle Walker stocken noch.

WAS IST DER HINTERGUND? Laut Bild kam es am Mittwoch zu Gesprächen zwischen Inter-Vertretern sowie den in München verbliebenen Bayern-Bossen, dem Vorstandsvorsitzenden Jan-Christian Dreesen und dem technischen Direktor Marco Neppe. Mitgemischt haben soll auch Transfer-Taskforce-Mitglied Karl-Heiz Rummenigge, der Inter-Boss Beppe Marotta gut kennt.

Inter soll sich mit dem 34-jährigen Keeper aus der Schweiz längst einig sein, will die vom FC Bayern geforderte Ablösesumme in Höhe von sechs Millionen dem Vernehmen nach aber noch nicht bezahlen. Die Münchner wollen den Transfer ohnehin erst dann abschließen, wenn sie einen neuen Keeper gefunden haben - was dem Bericht zufolge aber in den nächsten Tagen passieren könnte.

Gehandelt werden unter anderem Yassine Bounou (32) vom FC Sevilla, Giorgi Mamardashvili (22) vom FC Valencia, Robert Sánchez (25) von Brighton & Hove Albion und Kamil Grabara (24) vom FC Kopenhagen und der aktuell vereinslose David de Gea. Letzterer soll laut Sky aber kein Thema sein.

Stammkeeper Manuel Neuer will laut tz spätestens nach der Länderspielpause Anfang September in den Spielbetrieb einsteigen. Aktuell absolviert er in München seine Reha, er hatte sich im Dezember den Unterschenkel gebrochen.

Ebenfalls am Mittwoch sollen am Rande des Testspiels (1:2) in Tokio Verhandlungen zwischen dem FC Bayern und Manchester City bezüglich eines Transfers von Kyle Walker stattgefunden haben. Zu einem Durchbruch ist es laut Sport1 aber nicht gekommen.

City-Trainer Pep Guardiola bot den 33-jährigen Rechtsverteidiger als Kapitän auf und hofft weiter auf einen Verbleib. "Seine Qualitäten sind unersetzlich. Wir werden um Kyle kämpfen", sagte Guardiola. Dem noch bis 2024 gebundenen Walker liegt weiterhin ein Vertragsangebot von City vor, angeblich ist er sich aber bereits mit dem FC Bayern einig.

Nun reiste Walker aber zunächst mit City weiter nach Südkorea, wo am Sonntag das abschließende Testspiel gegen Atlético Madrid ansteht.

DIE NEWS IN BILDERN:

Getty