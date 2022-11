FC Bayern, Deals am Black Friday: Die besten Geschenke für Fans des FCB

Am 25. November ist Black Friday, dann gibt es wieder tolle Schnäppchen - auch für Artikel des FC Bayern. GOAL zeigt die besten Deals.

Die Tradition des Black Fridays hat inzwischen auch den Weg nach Deutschland gefunden. In den USA ist der "schwarze Freitag" schon viele Jahre Teil der Feiertage, die mit Thanksgiving einen Tag zuvor beginnen. Der Feiertag, an dem traditionell Truthahn serviert wird und der in dein Vereinigten Staaten fast mit der Bedeutung des Weihnachtsfestes gleichgesetzt werden kann, ist am ehesten mit dem Erntedankfest hierzulande vergleichbar - nur in viel größerem Ausmaß.

Der Black Friday am Tag nach Thanksgiving hat sich zu einer Rabattschlacht der Einzelhändler entwickelt, bei denen unglaubliche Schnäppchen zu ergattern sind. Die Einkaufszentren in den USA verwandeln sich an jenem Tag fast zu einem Schlachtfeld, Gedränge und die Jagd nach dem größten Rabatt gehören zum Bild quer durch das Land. In diesem Jahr fällt der Black Friday auf den 25. November.

GOAL hat die besten Schnäppchen für Bayern-Fans oder all jene, die einem FCB-Fan im Bekanntenkreis eine Freude machen wollen, zusammengestellt.

FC Bayern, Deals am Black Friday: Die besten Angebote und Schnäppchen für Bayern-Fans

Sich nach dem Duschen mit einem Handtuch des Lieblingsteams abtrocknen? Für 20 Prozent Rabatt können Bayern-Fans sich eines der offiziellen Handtücher sichern.

Der Duft des Erfolges ist beim FC Bayern bestens bekannt. Ein EAU de Toilette im Design des deutschen Rekordmeisters ist am Black Friday ebenfalls erhältlich - und zwar deutlich reduziert.

Ihr wollt nicht nur als Kind in Bayern-Bettwäsche geschlafen haben, sondern auch als Erwachsener? Dann schlagt jetzt zu, denn zum Black Friday könnt Ihr Euch die Bettwäsche zum Kracherpreis sichern - und nachts von Eurem Herzensverein träumen.

Samstagnachmittag, 15.30 Uhr, Euer Lieblingsklub spielt in der Bundesliga. Da wäre es schon blöd, wenn man den Anstoß verschwitzt. Mit einer Wanduhr im Look des FC Bayern habt Ihr die Zeit immer genau im Blick.

Ja, gerade läuft eine Fußball-WM, aber nicht mehr lange, dann startet auch die Darts-WM! Am 15. Dezember, um genau zu sein. Mit dem Set im Bayern-Design könnt Ihr Euch perfekt vorbereiten, denn Pfeile und Board sind bereits enthalten.

Ein Beutel für alle Fälle: Ob für den Sport, zum Einkaufen oder zum Verstauen wichtiger Dinge - der Sportbeutel des FC Bayern bietet für viele Gelegenheiten eine nützliche Verwendung.

Apropos Sport: Ganz hilfreich ist dafür auch eine Trinkflasche. Und was wäre besser, als den anderen Leuten gleich mal zu zeigen, für welchen Klub das eigene Herz schlägt?

Gut, FIFA wird nicht mit einer Maus gespielt, aber Fußballfans können ja auch an anderen Spielen interessiert sein. Und diese Maus ist nicht nur für Gamer etwas, sondern hübscht doch jeden Schreibtisch auf, oder nicht?

Und was passt noch ganz wunderbar zu einer Maus? Richtig, eine Schreibtischauflage. Mit diesen zwei Sachen verwandelt Ihr Euren Arbeitsbereich in eine kleine Bayern-Welt.

Puzzlefans sollten hier jetzt ganz genau aufpassen. Denn dieses Puzzle von Ravensburger ist kein gewöhnliches. Hiermit könnt Ihr Euch die Allianz Arena als detailgetreues Modell in Euer Wohnzimmer stellen - und das Beste daran: Die Arena leuchtet sogar! Das perfekte Geschenk für jeden Fan.