FC Bayern: Dani Olmo von RB Leipzig ist als Neuzugang im Gespräch

Dani Olmos Vertragskonstellation macht ihn zu einem interessanten Spieler. Auch für den FC Bayern?

WAS IST PASSIERT? Der FC Bayern beschäftigt sich mit einem Transfer des spanischen Nationalspielers Dani Olmo. Das berichtet Transferexperte Fabrizio Romano. Er schreibt, neben dem seit langem als interessiert geltenden FC Barcelona verfolgten auch Real Madrid und eben Bayern München die Situation des Offensivspielers von RB Leipzig ganz genau.

WAS IST DER HINTERGRUND? Olmo steht bei RB noch bis 2024 unter Vertrag. Die bisherigen Versuche der Sachsen, mit dem Spanier zu verlängern, sind gescheitert. Sollte dies so bleiben, ist ein Verkauf im kommenden Sommer wahrscheinlich. Es wäre die letzte Möglichkeit für RB, noch eine hohe Ablöse für den 25-Jährigen zu kassieren. Laut Romano werde Olmo dann aber im Verhältnis "ein Schnäppchen" sein.

Der FC Bayern war bereits in der Vergangenheit an dem WM-Teilnehmer interessiert und wollte ihn bereits kurz vor dessen Transfer nach Leipzig verpflichten. Zur kommenden Saison könnte sich in der Offensive des Bundesligatabellenführers eine Menge tun. So gilt die Zukunft von Sadio Mané und Serge Gnabry nach den letzten Wochen als ungewiss. Der flexibel einsetzbare Olmo könnte einen von ihnen ersetzen.

Vor wenigen Tagen wurde auch Bayerns Bundesligarivale Borussia Dortmund als Interessent an dem Rechtsfuß gehandelt.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Olmo spielte von 2007 bis 2014 in der Jugend des FC Barcelona, ehe er sich zum Wechsel zu Dinamo Zagreb entschied. Im Januar 2020 verpflichteten ihn die Leipziger für 29 Millionen Euro Ablöse.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty

Getty Images

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: In dieser Saison bestritt Olmo für RB 28 Spiele, in denen er 5 Tore und 9 Vorlagen beisteuerte. Bei der Weltmeisterschaft in Katar stand er in allen vier Spielen der spanischen Nationalelf in der Startformation und lieferte zwei Scorerpunkte.