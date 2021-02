FC Bayern nach Coronafällen unter Beobachtung vom Gesundheitsreferat - Gruppenquarantäne nicht ausgeschlossen

Der FC Bayern verzeichnete zuletzt mit Benjamin Pavard bereits den vierten positiven Coronafall. Nun steht der Rekordmeister unter Beobachtung.

Nach vier Corona-Fällen in den vergangenen drei Wochen könnte dem FC Bayern im schlimmsten Fall offenbar eine Gruppenquarantäne drohen. Wie die Sportschau und Sport1 übereinstimmend berichten, stehe der Rekordmeister aktuell unter Beobachtung des Gesundheitsreferats München.

Mit den positiven Testergebnissen von Javi Martinez (29. Januar), Leon Goretzka (29. Januar), Thomas Müller (11. Febrar) und jüngst Benjamin Pavard (18. Februar) musste der FC Bayern vier Corona-Fälle innerhalb kürzester Zeit verzeichnen.

Wie das zuständige Gesundheitsreferat München der Sportschau und Sport1 bestätigte, prüfe man aktuell das Geschehen beim Deutschen Rekordmeister. Zu einer Entscheidung über der Verhängung möglicher Maßnahmen sei man allerdings noch nicht gekommen.

"Ein Gesundheitsamt hat grundsätzlich das Recht, einen Betrieb oder Verein unter Quarantäne zu stellen, die jeweils notwendigen Maßnahmen werden in Abhängigkeit zu dem Ergebnis der Ermittlungen beschlossen und durchgeführt", hieß es vonseiten des Referats in einer Stellungnahme. "Im vorliegenden Fall (beim FC Bayern, Anm. d. Red.) dauern die Ermittlungen an."

Aktuell sei das Amt in Kontakt mit Benjamin Pavard. Dieser werde nach "relevanten Kontaktpersonen" gefragt, sodass die Kontaktperson der 1. Kategorie (KP1) ermittelt werden könne. Als KP1 gilt, "wer länger als 15 Minuten näher als 1,5 Meter ohne Mundschutz Kontakt mit einer IP hatte".

FC Bayern: Gruppenquarantäne nicht ausgeschlossen

Pavard jubelte beim Finale der Klub-WM noch innig mit seinen Mitspielern, flog aus Katar mit seinen Mitspielern zurück und trainierte danach mehrfach im Kreise der Mannschaft. Außerdem hatte er womöglich Kontakt zu medizinischem Personal oder dem Funktionsteam. "Im Rahmen der eben beschriebenen Ermittlungen werden auch Abläufe in einem Verein und die Einhaltung des Hygienekonzepts überprüft", erklärte das Amt.

Die Bayern treten am Samstag gegen Eintracht Frankfurt und am Dienstag bei Lazio Rom in der Champions League an. Ob diese Spiele ausfallen könnten, wollte die Behörde nicht kommentieren. Es wurde darauf verwiesen, dass in einem laufenden Verfahren "keine personenbezogenen Ermittlungsdaten an die Öffentlichkeit" gelangen würden.

Flick: "Gutes Hygienekonzept" beim FC Bayern

Bayern-Trainer Hansi Flick hatte auf der Spieltagspressekonferenz am Freitag von einem "guten Hygienekonzept" beim FCB gesprochen.

Nach den vielen Fällen in kürzester Zeit wolle man sich bei den Münchenern aber wachsamer verhalten.

Quelle: LEON KUEGELER/POOL/AFP via Getty Images

"Wir gucken, dass wir uns noch mehr an die Dinge halten und noch gewissenhafter draufschauen. Einfach Maske tragen, Abstände einhalten", sagte Flick. "Ich glaube schon, dass wir das recht gut machen."

Eine entscheidende Rolle für mögliche Maßnahmen der Behörde werden die zukünftigen Tests spielen. Bis Freitagabend war kein weiterer positiver Befund gemeldet worden.