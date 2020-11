FC Bayern: Flick befürchtet Muskelverletzung bei Tolisso - auch Martinez, Hernandez und Boateng angeschlagen

Bayerns Tolisso hat sich in Stuttgart wohl eine Muskelverletzung zugezogen, auch Martinez, Hernandez und Boateng sind laut Trainer Flick angeschlagen.

Beim droht die Personaldecke nach dem 3:1-Erfolg in Stuttgart immer dünner zu werden. Mit Lucas Hernandez, Corentin Tolisso, Jerome Boateng und Javi Martinez haben erneut vier Spieler Blessuren aus dem Spiel mitgenommen.

"Wir fahren nach Hause und werden morgen alle Spieler untersuchen. Bei Coco (Tolisso, Anm. d. Red.) sieht es so aus, dass er eine Muskelverletzung hat. Martinez ist weggerutscht und hat auch muskuläre Probleme", sagte Bayern-Trainer Hansi Flick nach dem Spiel.

FC Bayern: Tolisso bei Auswechslung mit Tränen in den Augen

Der erste wiedergenesene Tolisso signalisierte nach einem Zweikampf Silas Wamangituka Probleme. Bei seiner Auswechslung weinte Tolisso sogar in den Armen von Flick. Der erst eingewechselte Martinez hatte sich seine Blessur in der Nachspielzeit bei einem Antritt zugezogen.

Hernandez, der erst vergangene Woche gegen früh mit einer Hüftprellung ausgewechselt werden musste, prallte bei einer Aktion in Stuttgart gegen eine Werbeband.Nach längerer Behandlungspause hielt er sich Brust und Rücken, kurze Zeit später musste er ausgewechselt werden. Boateng wurde von Tanguy Coulibaly am Fuß getroffen und humpelte danach vom Platz.

Flick hadert mit hoher Belastung: "Der einzelne Spieler der Leidtragende"

Flick haderte angesichts der jüngsten Verletzungsmisere beim deutschen Rekordmeister nach dem Spiel mit der hohen Belastung für den FCB und andere Klubs in dieser Spielzeit. "Man muss nur in alle Vereine reinschauen, die international spielen. Das ist einfach eine enorme Belastung und dann ist einfach am Ende der einzelne Spieler der Leidtragende", erklärte der 55-Jährige.

Die Bayern müssen wohl noch bis Jahresende auf Alphonso Davies verzichten, der sich nach einem Bänderriss im Sprunggelenk im Aufbautraining befindet. Außerdem fehlt dem Rekordmeister noch Joshua Kimmich (Meniskusschaden) bis in den Januar.

In den abschließenden Champions-League-Partien kann Flick zudem nicht auf Tanguy Nianzou zurückgreifen, der nicht für die Königsklasse gemeldet wurde, aber nach überstandener Oberschenkelverletzung gegen Stuttgart immerhin sein Debüt für die Bayern gab.