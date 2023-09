FC Bayern: Comeback von Manuel Neuer noch im September?

Der Keeper des FC Bayern könnte noch in diesem Monat die Rückkehr auf den Platz feiern.

WAS IST PASSIERT? Beim FC Bayern München ist man intern offenbar der Hoffnung, dass Manuel Neuer noch im September sein Comeback könnte. Das berichtet die Bild.

Demnach stand Manuel Neuer letztmals am vergangenen Dienstag beim Training auf dem Platz, wurde am Montag aber zusammen mit Torwarttrainer Michael Rechner bei einer individuellen Einheit im Kraftraum gesichtet. Wann Neuer ins Mannschaftstraining und den Kader zurückkehrt, ist weiterhin noch unklar.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der 37-jährige Keeper hatte sich im vergangenen Dezember einen Unterschenkelbruch zugezogen. Daraufhin musste Neuer operiert werden und fiel im Anschluss monatelang aus.

WAS IST SONST NOCH PASSIERT? Besser sieht es in puncto Krankenakte wohl bei Jamal Musiala aus. Der Mittelfeldspieler kehrte auf den Platz zurück und absolvierte eine intensive Einheit mit Sprints, Slalomläufen und Schussübungen. Musiala hofft angeblich, dass er am Freitag gegen Leverkusen zurück im Kader sein wird.

So weit ist Raphaël Guerreiro noch nicht. Der Neuzugang absolvierte nach seinem Muskelbündelriss eine weitere Reha-Einheit mit Fitnessübungen und Training mit dem Ball.