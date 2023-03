FC Bayern: Erstes Angebot für Chelsea-Co-Trainer Barry wohl zu niedrig

Bayerns neuer Trainer Thomas Tuchel will Anthony Barry unbedingt nach München holen. Noch ist der Transfer aber wohl nicht eingetütet.

WAS IST PASSIERT? Der FC Chelsea ist mit dem ersten Angebot des FC Bayern München für Co-Trainer Anthony Barry offenbar nicht zufrieden gewesen. Das berichtet der Telegraph.

WAS IST DER HINTERGRUND? Demnach muss der deutsche Rekordmeister noch etwas mehr Geld auf den Tisch legen, um den 36-Jährigen nach München zu holen.

Bayerns neuer Trainer Thomas Tuchel will Barry unbedingt auch beim FCB in seinem Team haben. Während seiner Zeit bei Chelsea von Januar 2021 bis September 2022 hatte er in London bereits mit Barry gearbeitet.

Getty/GOAL

Getty/Pressbox

WIE GEHT ES WEITER? Laut Telegraph ist trotz des zu niedrigen ersten Angebots davon auszugehen, dass Barry zeitnah zu Bayern wechseln kann. An Chelseas Training nimmt er während der Verhandlungen aktuell nicht teil.

Barry ist seit August 2020 bei Chelsea und arbeitet seit Februar 2021 zusätzlich in Doppelfunktion auch noch als Assistent für verschiedene Nationalmannschaften: Zunächst für Irland und Belgien, ehe er Roberto Martínez nach dessen Aus bei der belgischen Nationalelf nach Portugal folgte.

Ob er seinen Job bei der portugiesischen Nationalmannschaft auch künftig weiterführen wird, ist aktuell wohl noch offen.