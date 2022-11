FC Bayern bietet Choupo-Moting angeblich fünf Millionen Euro Jahresgehalt

Nach seinen starken Leistungen in den vergangenen Wochen winkt Eric Maxim Choupo-Moting eine Verlängerung beim FC Bayern - inklusive Gehaltserhöhung.

WAS IST PASSIERT? Eric Maxim Choupo-Moting winkt ein neuer Vertrag beim FC Bayern München, der ihm angeblich ein Gehalt in Höhe von fünf Millionen Euro pro Jahr inklusive Boni bringen könnte. Das berichtet Sky.

WAS IST DER HINTERGRUND? Das aktuelle Arbeitspapier von Choupo-Moting läuft im Sommer 2023 aus. Da der 33-Jährige aber zuletzt mit starken Leistungen als Mittelstürmer des FCB glänzte, soll er vom Klub mit einer Verlängerung zu verbesserten Bezügen belohnt werden. Aktuell soll Choupo-Moting rund 3,5 Millionen Euro in München bekommen und damit zu den Geringverdienern im Meisterkader zählen.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Choupo-Moting kam beim HSV in den Seniorenbereich und wechselte danach seine Klubs immer ablösefrei bei Ablauf seines Vertrags. Er spielte unter anderem für Mainz, Schalke, Stoke und Paris Saint-Germain. Seit 2020 steht er beim FC Bayern unter Vertrag.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: In neun Bundesliga-Spielen in dieser Saison kommt Choupo-Moting auf fünf Tore und zwei Vorlagen. Seine Liga-Serie von vier Spielen mit jeweils mindestens einem Tor endete am Dienstag beim 6:1 gegen Bremen.