FC Bayern präsentiert neues Champions-League-Trikot für die Saison 2019/20

Der FC Bayern München will in der Champions-League-Saison 2019/20 weit kommen. Nun hat der deutsche Rekordmeister sein Trikot veröffentlicht.

Der wird in der künftig wieder in einem dunklen Blauton - navy blue - auflaufen. Der Bundesligist hat sein neues CL-Trikot veröffentlicht.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Das Jersey ist nicht wie im vergangenen Jahr silber, sondern erinnert an ein Trikot, in dem die Münchner bereits vor mehreren Jahren in der Königsklasse aufliefen. Das Design ähnelt zudem dem neuen Heimtrikot, da es ebenfalls das Allianz-Arena-Muster auf der Vorderseite abbildet.

Komplettiert wird der Satz durch dunkle Shorts und dunkle Stutzen, die durch orange-rote Streifen ergänzt werden.

Das Trikot ist bereits im Online-Shop des deutschen Rekordmeisters erhältlich.