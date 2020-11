Bayern-Trainer Hansi Flick nach Sieg beim BVB: "Diese Fehler müssen wir abstellen"

Hansi Flick sah ein gutes Spiel der Bayern gegen den BVB, Lucien Favre trauert den verpassten Chancen nach. Die Stimmen zum 3:2 des FCB in Dortmund.

Der schlägt im Top-Spiel der Bundesliga am Samstagabend mit 3:2. Während FCB-Coach Hansi Flick von einem "mehr als verdienten" Sieg sprach, trauerte sein Gegenüber den verpassten Torchancen nach. Die Stimmen zum Spiel.

Lucien Favre (Trainer Borussia Dortmund) : "Es war insgesamt ein gutes Spiel, sehr gut für die Zuschauer am Fernseher. Wir hatten viele, viele Torchancen, auch schon in der ersten Halbzeit. Insgesamt müssen wir positiv sein, wir haben eine gute Leistung gebracht. Wir hatten so viele Torchancen, es war unglaublich. Aber wir haben drei Tore kassiert und verloren. Es ist schwer zu akzeptieren."

Hansi Flick (Trainer Bayern München) : "Das Spiel war sensationell gut, es war enorm viel Qualität auf dem Platz. Es waren viele, viele Torchancen auf beiden Seiten. Wir waren letztlich etwas entschlossener. Deswegen glaube ich, dass der Sieg mehr als verdient war. Dortmund ist gefährlich geworden, wenn wir Fehler gemacht haben. Diese Fehler müssen wir abstellen."

Mehr Teams

Mats Hummels (Borussia Dortmund) : "Heute hat uns die Kaltschnäuzigkeit vorm Tor gefehlt. Wir haben das Ding nicht dominiert, aber das Glück war heute nicht auf unserer Seite. Alle gegnerischen Tore waren abgefälscht."

Leon Goretzka (Bayern München) : "Am Ende haben wir das Spiel verdient gewonnen. Solche Siege sind natürlich doppelt wichtig für uns."