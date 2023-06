FC Bayern: BVB "sehr sicher" an Ryan Gravenberch interessiert

Beim FC Bayern fristet Ryan Gravenberch ein Dasein als Reservist. Hätte er beim BVB bessere Chancen?

WAS IST PASSIERT? Wie die Ruhr Nachrichten vermelden, hätte der BVB den defensiven Mittelfeldmann Ryan Gravenberch im Sommer 2022 gerne von Ajax Amsterdam geholt. Am Ende machte der FC Bayern das Rennen. Die Dortmunder seien allerdings "sehr sicher" weiter daran interessiert, Gravenberch zu verpflichten.

WAS IST DER HINTERGRUND? Dass Gravenberch mit seiner ersten Saison beim FC Bayern nicht zufrieden ist und gern mehr gespielt hätte, hat der 21-Jährige ja nicht zum ersten Mal durchblicken lassen.

Seine Situation bei den Bayern wird durch die Verpflichtung von Konrad Laimer wohl nicht gerade leichter, angeblich soll Thomas Tuchel zudem gern einen defensivstarken Sechser verpflichten wollen. Dennoch ist ein Abgang aktuell kein Thema in München. "Er hat zum Ende der Saison mehr Spielzeit bekommen. Ich bin mir sicher, dass er in Zukunft noch mehr Spielzeit bekommen wird", sagte etwa Präsident Herbert Hainer in der Bild.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Gravenberch war im Sommer 2022 für rund 18,5 Millionen Euro von Ajax nach München gewechselt. Insgesamt kam er in der abgelaufenen Spielzeit auf 33 Pflichtspiele (1 Tor, 1 Assist).

Tatsächlich erhöhten sich seine Einsatzzeiten zum Ende der Saison: In den letzten neun Ligaspielen kam er immer zum Einsatz, am 31. und 34. Spieltag stand er in der Startelf.