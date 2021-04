FC Bayern: Ex-BVB-Kapitän Roman Weidenfeller bringt Jürgen Klopp als Flick-Nachfolger ins Spiel

Die Trainerfrage beim FC Bayern für die kommende Saison ist weiterhin ungeklärt. Roman Weidenfeller nennt nun offensiv den Namen Jürgen Klopp.

Rio-Weltmeister Roman Weidenfeller hat einen Wechsel von Liverpools Trainer Jürgen Klopp zum FC Bayern München ins Spiel gebracht. Der langjährige Torwart von Borussia Dortmund sieht seinen ehemaligen Coach als idealen Nachfolger von Hansi Flick, der seinen bis 2023 laufenden Vertrag beim Rekordmeister am Saisonende auflösen will.

"Ich glaube schon, dass es im Sommer ein großes Trainerbeben gibt", sagte Weidenfeller im Sport1-"Doppelpass". Für den 40-Jährigen ist die aktuelle Konstellation wie geschaffen für ein Engagement Klopps beim FC Bayern. Nach großen Erfolgen mit dem FC Liverpool in den vergangenen Jahren droht Klopp mit den Reds in dieser Saison die Champions League zu verpassen.

Bayern-Trainer Klopp? Für Weidenfeller "der nächste Schritt"

"Wenn sich die Situation so ergibt, weiß ich nicht, ob er ein zweites Bayern-Angebot ausschlägt", sagte Weidenfeller mit Blick auf Klopp, der bereits in der Vergangenheit bei den Bayern auf dem Wunschzettel stand. Für Weidenfeller ist ein Wechsel nach München "der nächste Schritt für Jürgen, so lange er noch jeden Tag auf dem Platz stehen will".

Zuletzt galt Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann als heißester Anwärter auf die Flick-Nachfolge. Der 33-Jährige hat bei den Sachsen allerdings einen langfristigen Vertrag, die Bayern müssten eine hohe Ablöse für Nagelsmann bezahlen.

Klopp hatte unterdessen immer wieder betont, nach einem etwaigen Aus in Liverpool eine Pause einlegen zu wollen. Sein Vertrag an der Anfield Road läuft noch bis 2024.