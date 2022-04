Am heutigen Samstagabend (23. April 2022) kommt es zum Spitzenspiel in der Bundesliga zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund. Die Partie wird um 18.30 Uhr in der Allianz-Arena in München angepfiffen.

Neun Punkte beträgt der Vorsprung der Bayern auf den BVB aktuell. Mit einem Sieg zuhause könnte der FC Bayern die Meisterschaft holen. Das ist natürlich das vorgegebene Ziel des Teams von Trainer Julian Nagelsmann.

Der BVB hat selbstverständlich vor, diesen Plan der Bayern zu durchkreuzen. Ob das der Elf von Marco Rose gelingen wird oder ob die Bayern heute Abend schließlich die Meisterschaft feiern können, erfahren wir dann ab 18:30 Uhr.

FC Bayern München vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live: Die Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM.

FC Bayern München vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live: Die Partie im Überblick

Begegnung FC Bayern München vs. BVB (Borussia Dortmund) - (im LIVE-STREAM bei Sky Ticket) Wettbewerb Bundesliga | 31. Spieltag Spielort Allianz-Arena (München) Anpfiff 23. April - 18.30 Uhr

FC Bayern München vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live: Wo läuft das Spiel im TV?

Verantwortlich für die Übertragung der Bundesliga sind der Streamingdienst DAZN und der Pay-TV-Sender Sky. Ersterer zeigt alle Spiele am Freitag und Sonntag, die restlichen Partien sind nur bei Sky zu sehen. Daraus ergibt sich also, dass das heutige Spiel zwischen Bayern und Dortmund ausschließlich bei Sky läuft. Wie könnt Ihr dort jetzt aber zusehen?

Wie der Begriff Pay-TV schon verrät, ist das Zusehen bei Sky nicht umsonst. Um Zugriff auf die Inhalte des Bezahlsenders zu bekommen, müsst Ihr ein kostenpflichtiges Abo abschließen. Dabei könnt Ihr aus unterschiedlichen Paketen auswählen, die Euch verschiedene Inhalte des Pay-TV-Senders freischalten.

Welche Pakete genau es gibt, welches Ihr braucht, um die Bundesliga sehen zu können und was das Ganze kostet, könnt Ihr übrigens hier nachlesen.

Wenn Ihr dann ein gültiges Abonnement abgeschlossen habt, könnt Ihr auf dem Sender Sky Sport 1 die vollen 90 Minuten der Partie live verfolgen.

FC Bayern München vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live: Die Partie per LIVE-STREAM sehen

Natürlich habt Ihr auch die Möglichkeit, das Spiel per LIVE-STREAM zu verfolgen. Hierfür stehen Euch sogar zwei unterschiedliche Optionen offen.

FC Bayern München vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live: Der LIVE-STREAM von Sky Go

Der direkte LIVE-STREAM-Dienst von Sky nennt sich Sky Go. Um dort zusehen zu können, müsst Ihr Euch nur die Sky-Go-App herunterladen und Euch dort dann mit Euren Sky-Zugangsdaten anmelden. Schon könnt Ihr das von Euch gebuchte Paket per STREAM sehen.

Neben einem gültigen Sky-Abo braucht Ihr dafür aber natürlich auch ein internetfähiges Gerät.

FC Bayern München vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live: Mit dem Sky Ticket den LIVE-STREAM verfolgen

Die angesprochene zweite Möglichkeit für den LIVE-STREAM stellt das Sky Ticket dar. Hier könnt Ihr Euch das Sky Supersport-Ticket buchen und somit einen Monat lang die 1. und 2. Bundesliga sowie die Premier League und den DFB-Pokal im LIVE-STREAM sehen.

Das kostet Euch dann 29,99 Euro für 30 Tage. Nach dem Monat verfällt euer Zugangsrecht allerdings auch wieder und für die nächsten 30 Tage müsstet Ihr wieder 29,99 Euro bezahlen. Es sei denn, Ihr entscheidet Euch direkt für das Jahresabo des Supersport-Tickets und zahlt dann 19,99 Euro monatlich. Den Link zur Anmeldung gibts übrigens hier.

FC Bayern München vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live: Der LIVE-TICKER zum Spiel

Bei GOAL haben wir natürlich auch einen LIVE-TICKER für Euch. Dort werdet Ihr sofort informiert, sobald auf dem Spielfeld etwas passiert.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

FC Bayern München vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live im TV und STREAM sehen: Die Aufstellungen

Sobald die Teams ihre Aufstellungen bekanntgegeben haben, könnt Ihr sie hier nachlesen.