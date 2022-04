FC Bayern vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live: Sky oder DAZN?

Es ist der Höhepunkt der Rückrunde in der Bundesliga: Der FC Bayern empfängt heute den BVB (Borussia Dortmund). GOAL verrät Euch, ob Sky oder DAZN die Bundesliga heute im TV und LIVE-STREAM überträgt.

Das Rückspiel des Klassikers steht an und uns erwartet das wohl meistverfolgte Duell des Spieltags in der Bundesliga! Angepfiffen wird das prestigeträchtige Spiel um 18.30 Uhr in der Allianz-Arena.

Geht es nach den Verantwortlichen der Schwarz-Gelben, soll das Tor-Spektakel vergangene Woche gegen Wolfsburg Auftrieb für das Spitzenspiel geben. Ganze sechs Tore schenkte das Team von Marco Rose den Wölfen ein und so mancher BVB-Fan schwelgte wohl in Erinnerungen an vergangene Zeiten. Die Bayern hingegen möchten einen Sieg des BVB mit aller Macht verhindern, denn den Fans soll heute ein ganz besonderes Geschenk gemacht werden: Mit einem Sieg zuhause in München könnt der Rekordmeister heute tatsächlich die zehnte Meisterschaft in Folge eintüten!

Kann der BVB den FCB auch auswärts schlagen? Die Statistik spricht hier nämlich klar für das Team von Julian Nagelsmann! GOAL beschäftigt sich in diesem Artikel mit der Frage, ob das Spitzenspiel auf Sky oder DAZN zu sehen ist.

FC Bayern vs. BVB (Borussia Dortmund) heute auf Sky oder DAZN zu sehen? Das Topspiel der Bundesliga im Überblick

Begegnung FC Bayern vs. BVB (Borussia Dortmund) - live im STREAM bei Sky Ticket! Wettbewerb Bundesliga | 31. Spieltag Datum Samstag | 23. April 2022 Anpfiff 18.30 Uhr Ort Allianz-Arena, München

Sky oder DAZN - wer überträgt FC Bayern vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live?

Der absolute Bundesliga-Kracher steht an - am Samstag lädt der FCB zum Topspiel gegen Dortmund.

Natürlich wird diesem Spiel überregionale Beachtung geschenkt - weshalb wohl auch heute wieder Millionen Menschen live dabei sein möchten. Für viele ist jedoch vorher nicht wirklich ersichtlich, wo das Spiel überhaupt zu sehen ist. Sky oder DAZN? Wir verschaffen Klarheit!

106 Spiele der Bundesliga-Saison 21/22 live auf DAZN! Zeigt Sky oder DAZN am Samstag das Topspiel zwischen dem FCB und BVB?

Beide Anbieter sind Woche um Woche in der Bundesliga-Übertragung im Einsatz. Insgesamt finden pro Saison 306 Bundesligaspiele an 34 Spieltagen statt. Pro Spieltag dürfen sich Fans über neun Spiele freuen.

Insgesamt 106 dieser Spiele werden in dieser Saison von DAZN übertragen - 103 davon sogar exklusiv!

Doch wie lässt sich nun erkennen, ob das heutige Topspiel zwischen dem FC Bayern und dem BVB zu diesen 106 Spielen gehört?

Bundesliga am Samstag auf Sky oder DAZN? So wird FC Bayern München vs. BVB heute live übertragen

Diese Frage zu beantworten ist leichter als gedacht - DAZN überträgt alle Spiele am Freitag und Sonntag. Die restlichen Partien gehen allesamt an Sky!

Wenn wir diese Tatsache also auf das heutige Topspiel übertragen, wissen wir Folgendes: Sky überträgt das Spitzenspiel zwischen dem FC Bayern und BVB (Borussia Dortmund) live!

Das Spiel ist auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 1 (HD) am Samstag ab 17.30 Uhr live zu sehen.

Wo das mit Spannung erwartete Topspiel am Samstag im Fernsehen läuft wissen wir nun also! Aber wie sieht es mit der Übertragung im LIVE-STREAM aus? Zieht auch hier Sky die entscheidenden Fäden?