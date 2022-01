FC Bayern vs. Borussia Mönchengladbach heute live auf Sat.1: Alle Infos zur Übertragung im Free-TV

Das erste Spiel im Jahr 2022 steht an, der FC Bayern München empfängt Borussia Mönchengladbach. Anpfiff in der Allianz Arena ist heute um 20.30 Uhr.

Dieses Duell hat bemerkenswerte Vorzeichen: Eigentlich sollte die Favoritenrolle klar verteilt sein. Der FC Bayern München dreht an der Tabellenspitze nach der Hälfte der Saison einsam seine Kreise und hat zum aktuellen Zeitpunkt mehr als doppelt so viele Punkte (43) wie Borussia Mönchengladbach (19).

Kommen wir nun aber zum "Eigentlich", welches wir eben bereits verwendeten: Eigentlich ist der FCB der Favorit. Wie aus dem nichts kegelte aber der heutige Gegner den FCB im Oktober mit einem beeindruckenden 5:0 aus dem Pokal - kann ein solcher Überraschungserfolg heute wiederholt werden?

1:1 und 5:0 - so gingen die Bayern-Spiele aus Sicht von Borussia Mönchengladbach in dieser Saison aus. Kann das heute wiederholt werden? GOAL fasst zusammen, wie und wann das Spiel heute kostenlos im TV übertragen wird.

Begegnung FC Bayern München - Borussia Mönchengladbach Wettbewerb Bundesliga | 18. Spieltag | 1. Spieltag der Rückrunde Datum Freitag | 7. Januar 2022 Anpfiff 20.30 Uhr Ort Allianz Arena | München | Deutschland Bilanz (107 Spiele in der Bundesliga) 51 Siege FC Bayern München 30 Unentschieden 26 Siege Borussia Mönchengladbach

Weihnachten und Silvester mit Freunden oder Familie mag ja ganz nett sein und auch die Darts-WM hatte ihren Charme - trotzdem ist es doch schön, dass wir wieder die Bundesliga begrüßen dürfen!

Pünktlich zum ersten vollständigen Wochenende im neuen Jahr inklusive Freitag treffen die 18 Bundesligisten aufeinander. Und los geht es mit dem Spiel, welches auch die Hinrunde eröffnete: FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach.

Wir wollen euch zeigen, wie die Bundesliga heute übertragen wird - dabei könnt ihr euch das Wichtigste ja bestimmt bereits denken. Zwei Sender zeigen heute die Bundesliga, einer der beiden steht sogar im Titel: Sat1 und DAZN übertragen heute FCB vs. BMG.

Dass DAZN Rechte an der Übertragung der Bundesliga hat ist altbekannt, aber dass Sat1 in dieser Saison die Bundesliga übertragen darf, das wussten vielen Fans nicht - wir schauen uns das genauer an.

Sat.1 hat in dieser Saison nämlich nur die Übertragungsrechte für drei Partien - jeweils Freitagsspiele der Bundesliga. Zufälligerweise ist heute einer dieser Tage - Sat.1 überträgt nämlich das Freitagsspiel des ersten, des 17. und des 18. Spieltags, also auch das des heutigen!

Der Vorteil von Sat.1: Wenn man einen Fernseher zuhause hat, kann man die Begegnung am heutigen Abend kostenlos sehen. Sat.1 ist ein Privatsender, der sich durch Werbung finanziert - daher kann man diesen ohne Paket, Abo oder sonstiges sehen.

Thema Abonnement: Sat.1 ist, wie bereits beschrieben, nicht der einzige Sender, welcher heute das Bundesligaspiel zwischen dem VfL Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern München ausstrahlt. Auch DAZN ist heute natürlich wieder am Start - genau wie auch an jedem Bundesligafreitag und -sonntag in dieser Saison.

Weitere Details zum Streamingdienst gibt es im Laufe des Artikels - eine Sache können wir aber jetzt schon vorwegnehmen: DAZN ermöglicht es, die Begegnung auch auf dem Fernseher zu sehen! Entweder man richtet DAZN mithilfe eines Smart-TVs ein oder man schaltet DAZN 1 via Sky oder Vodafone ein.

Begegnung : FC Bayern München - Borussia Mönchengladbach

: FC Bayern München - Borussia Mönchengladbach Sender : DAZN 1 / DAZN via LIVE-STREAM

: DAZN 1 / DAZN via LIVE-STREAM Kommentator : Jan Platte

: Jan Platte Moderatorin : Alex Schlüter

: Alex Schlüter Experte : Sandro Wagner

: Sandro Wagner Reporter vor Ort : Daniel Herzog

: Daniel Herzog Beginn der Übertragung: 19.30 Uhr

DAZN und Sat.1 übertragen heute die Bundesliga - so wünscht man sich doch den Start in eine hoffentlich spannende Rückrunde! Nicht jede/r Anhänger:innen hat allerdings ein TV-Gerät zuhause - wir schauen uns die Übertragung im Internet an.

Sat1 zeigt die Bundesliga heute LIVE im Fernsehen - das haben wir in diesem Artikel schon ausführlich erklärt. Aber wie sieht es im Internet aus? Auch hier gibt es gute Nachrichten - auch hier zeigt Sat1 das Spiel live!

Sowohl via Joyn als auch via sat1.de kann man das Spiel zwischen dem FC Bayern München und Borussia Mönchengladbach heute LIVE verfolgen! Dort müsst ihr euch zwar anmelden, gerade bei Sat1.de müsst ihr aber nichts bezahlen - es reicht eine Anmeldung mit eurer E-Mail-Adresse.

Auch DAZN zeigt heute das Bundesligaspiel LIVE und dürfte den allermeisten Leser:innen ein Begriff sein. Schließlich ist der Streamingdienst aufgrund seines umfassenden Programms und seiner niedrigen Preise äußerst beliebt - letzteres könnt ihr in der folgenden Aufzählung sehen.

Monatsabo: 14.99 Euro pro Monat | monatlich kündbar | monatliche Abbuchung

Jahresabo: 149.99 Euro pro Jahr (12.50 Euro pro Monat) | jährlich kündbar | jährliche Abbuchung

