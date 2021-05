FC Bayern München: AS Rom zeigt wohl Interesse an Jerome Boateng

Nach seinem Abschied vom FC Bayern ist die Zukunft von Jerome Boateng weiter offen. Interesse soll es unter anderem von der AS Rom geben.

AS-Rom-Trainer Jose Mourinho ist offenbar an einer Verpflichtung von Ex-Nationalspieler Jerome Boateng (32) interessiert. Das berichtet die Gazzetta dello Sport.

Der Vertrag des 32-jährigen beim deutschen Rekordmeister Bayern München war nicht verlängert worden. Boateng könnte somit ablösefrei in die italienische Hauptstadt wechseln.

Nach Informationen von Goal und SPOX will Boateng keinen großen Rückschritt machen. Sein Ziel lautet, bei einem ambitionierten Top-Klub anzuheuern, der in der Champions League vertreten ist. Heißt auch: Ein medial immer wieder kolportierter Wechsel von USA-Fan Boateng in die Major League Soccer oder eine andere Übersee-Liga könnte aufgeschoben werden.

AS Rom wohl scharf auf Boateng: Klappt es im zweiten Anlauf für Mourinho?

Der Portugiese Mourinho soll bereits als Manchester-United-Teammanager versucht haben, Boateng unter Vertrag zu nehmen, dieser hatte damals allerdings den FC Bayern aber nicht verlassen wollen.

Auch die AS Monaco, Lazio Rom und Fenerbahce Istanbul haben angeblich Interesse signalisiert, Boateng verpflichten zu wollen.