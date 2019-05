Bericht: FC Bayern München beobachtet Ajax-Coach Erik ten Hag – Rückkehr nach München eine Option?

Mit Ajax steht Erik ten Hag mit einem Bein im CL-Finale. Nun soll der 49-Jährige auch bei seinem Ex-Klub Bayern München im Gespräch sein.

Der deutsche Rekordmeister Bayern München ist beeindruckt von Erik ten Hags Arbeit als Trainer von Amsterdam und verfolgt die Entwicklung seines ehemaligen Angestellten angeblich intensiv.

Nach Informationen der tz soll vor allem Bayern-Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge ein Auge auf ten Hag geworfen haben und dessen Arbeit "mit großem Interesse" verfolgen. Der 49-Jährige, der eine Geschichte beim FC Bayern hat, gilt als Vater des Ajax-Erfolgs. Amsterdams junge Mannschaft steht unter anderem im Halbfinale der und kann in dieser Saison das Triple gewinnen.

Direkten Kontakt soll es den Berichten zufolge allerdings nicht gegeben haben. Ten Hags Vertrag in Amsterdam läuft noch bis zum Sommer 2020.

FC Bayern: Ten Hag war von 2013 bis 2015 in München

Ten Hag betreute von 2013 bis 2015 die zweite Mannschaft des Rekordmeisters, ehe es ihn in sein Heimatland zog und er über den FC Utrecht zum aktuellen Champions-League-Halbfinalisten kam.

Seinerzeit gingen ten Hag und der amtierende deutsche Meister im Guten auseinander, da der Vertrag des Coaches im Sommer 2015 schlichtweg auslief und man ihn nicht verlängerte.

Während seiner Zeit in der bayrischen Landeshauptstadt durfte ten Hag regen Austausch mit Star-Trainer Pep Guardiola pflegen. "Bei einem so großen Verein mit so vielen prägenden Persönlichkeiten wie Pep Guardiola und auch Matthias Sammer zu arbeiten, war wie ein Sechser im Lotto", sagte der Niederländer kürzlich im Gespräch mit der Sport Bild.