FC Bayern: Benjamin Pavard zurück im Mannschaftstraining

Aufgrund einer Fußverletzung musste der FC Bayern zuletzt auf Benjamin Pavard verzichten. Nun ist der Franzose zurück im Teamtraining.

Der französische Weltmeister Benjamin Pavard ist nach seiner Fußverletzung wieder ins Mannschaftstraining bei Bayern München zurückgekehrt.

Der Rechtsverteidiger konnte zwei Tage vor dem Halbfinale der gegen wieder "Teile des Teamtrainings" absolvieren, wie der deutsche Rekordmeister am Montag mitteilte. Vor knapp drei Wochen hatte sich der 24-Jährige eine Bandverletzung an der linken Fußwurzel zugezogen.

Am Montag sei Pavard auf dem Gelände der portugiesischen Nationalmannschaft von seinen Mannschaftskollegen mit Applaus auf dem Platz empfangen worden, schrieb der Klub auf seiner Website. Pavard war erst am vergangenen Donnerstag, einen Tag vor der historischen 8:2-Gala gegen den , zum Finalturnier der Königsklasse in Lissabon nachgereist.