Benjamin Pavard: "Bayern wird bald wieder die Champions League gewinnen"

Benjamin Pavard ist bei den Roten zur Stammkraft gereift. Er erklärt, was ihm in München hilft und rechnet mit großen sportlichen Erfolgen.

Benjamin Pavard vom hat in einem Interview mit dem FCB-Mitgliedermagazin 51 sein von Nelson Mandela geprägtes Lebensmotto verraten und die Bedeutung für ihn erklärt. Mandelas Zitat "Je ne perds jamais. Je gagne ou j'apprends" (zu Deutsch: "Ich verliere niemals. Ich gewinne oder ich lerne") stand bei der WM 2018 sogar auf den Schienbeinschonern des Franzosen.

"Dieses Zitat treibt mich an. Es ist mein Lebensmotto. Ich hatte früher auch schwere Zeiten, aber dieses Leitmotiv hat mir immer geholfen, nicht aufzugeben, nach vorne zu schauen und im Leben weiterzukommen", erklärte der 24 Jahre alte Abwehrspieler. "In jedem Spiel, in jedem Training und auch in vielen Situationen des Lebens ganz generell sage ich mir immer: Du lernst am Ende mehr aus deinen Niederlagen als aus deinen Siegen."

FC Bayern: Pavard hat nach Neuer und Kimmich die meisten Spielminuten

Pavard war nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft 2018 mit und dem Abstieg in die 2. mit dem im vergangenen Sommer für 35 Millionen Euro zum FC Bayern gewechselt. Dort ist er aktuell nach Kapitän Manuel Neuer und Joshua Kimmich der Spieler mit den meisten Einsatzminuten.

Mehr Teams

Dass er so schnell den Durchbruch beim deutschen Rekordmeister schaffe, damit habe er "niemals" gerechnet. "Wenn mir das jemand im Sommer gesagt hätte, hätte ich sicher den Kopf geschüttelt", betonte Pavard. Zu verdanken habe Pavard seinen schnellen Aufstieg zum Stammspieler bei den Bayern sowohl Hansi Flick als auch Ex-Trainer Niko Kovac. "Vertrauen stärkt jeden Spieler. Ich will etwas zurückgeben. Sich auf Lorbeeren auszuruhen, wäre nichts für mich. Das bringt dich nur zu Fall", sagte er diesbezüglich.

Er ist überzeugt, dass der sportliche Erfolg, auch in der Königsklasse, nur eine Frage der Zeit ist: "Für mich ist das der beste Klub der Welt, mit den besten Spielern der Welt. Bayern wird bald wieder die gewinnen, da bin ich sicher."

Pavard über Coronakrise: "Merke, wie lang die Tage sind"

Aktuell ist Pavard jedoch aufgrund der Coronakrise wie alle anderen Bayern-Spieler zur Zwangspause und Training im Homeoffice verdammt. "Die sozialen Kontakte sind extrem eingedämmt. Ich merke gerade, wie lang die Tage sind, wenn man sie dauerhaft komplett alleine verbringt", sagte Pavard. "Während des Videotrainings mit der Mannschaft reden wir auch über solche Gedanken und Empfindungen."

Generell merke man, was einem im Leben wichtig ist. Das sei für ihn "natürlich" die Gesundheit und "das Kräftemessen auf dem Spielfeld". Ihm fehle das tägliche Training, das Stadion und "vor allem die Fans. Aber gegen diesen Gegner brauchen wir wohl etwas mehr Geduld als sonst."