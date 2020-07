FC Bayern gewinnt DFB-Pokal, die Stimmen nach dem Finalsieg gegen Leverkusen: "Es tut auch ein bisschen weh"

Vor leeren Rängen gewinnt der FC Bayern das DFB-Pokalfinale gegen Bayer Leverkusen. Thomas Müller machte die Geisterkulisse trotz Sieg zu schaffen.

Mit 4:2 gewinnt der FC Bayern München das DFB-Pokalfinale 2020 gegen Bayer Leverkusen und darf damit das nationale Double feiern. Die Freude war nach Abpfiff natürlich groß bei den Münchenern, für Thomas Müller war das Fehlen der Fans im Berliner Olympiastadion aber ein heftiger Wermutstropfen.

Die Stimmen zum DFB-Pokalfinale:

Karl-Heinz Rummenigge (Vorstandsvorsitzender Bayern München in der ARD): "Das ist der 50. nationale Titel. Das ist das Wichtigste. Nach dem 3:0 haben wir es etwas zu gierig gespielt. Da hätten wir noch in die Bredouille kommen können. Die Mannschaft hat eine Top-Saison gespielt. Da kann man nur ein großes Kompliment machen. Wir werden mit einem guten Glas anstoßen."

Hansi Flick (Trainer Bayern München bei Sky): "Wir gehen mit Stolz aus dem Stadion, dass wir das geschafft haben. Was die Mannschaft in den letzten Wochen geleistet hat, ist sensationell. Die Einstellung ist einfach fantastisch. Ich bin sehr, sehr happy. Wie die Mannschaft performt, ist außerordentlich. Heute gibt es nur Freude."

Thomas Müller (Mittelfeldspieler Bayern München in der ARD): "Es ist ein bisschen ein trauriger Moment. Wenn die Fans bei so einem Pokalfinale fehlen, dann ist es nicht das Gleiche. Wir haben es über weite Strecken gut gemacht, aber es tut auch ein bisschen weh."

Robert Lewandowski (Angreifer Bayern München bei Sky): "Wir haben richtig gut gespielt, haben vorne attackiert und standen defensiv gut. In der zweiten Halbzeit haben wir gezeigt, dass wir die bessere Mannschaft sind und Pokalsieger werden wollen. Bei meinem ersten Tor habe ich gemerkt, dass der Torhüter ein bisschen vorne steht. Da habe ich gedacht, dass ich es einfach versuche. Das war eine kleine Überraschung, aber man muss es immer probieren. Ich freue mich, dass wir als ganze Mannschaft gut gespielt haben."

Quelle: Imago Images / Matthias Koch

Serge Gnabry (Offensivspieler Bayern München bei Sky): "Wir sind megaglücklich, dass wir heute das Double geholt haben. In der ersten Halbzeit hatten wir das Spiel völlig unter Kontrolle, hätten noch ein, zwei Tore mehr machen können. Danach hatte Leverkusen viele Konter, aber im Endeffekt gewinnen wir 4:2, und das ist das Wichtigste."

Manuel Neuer (Torhüter Bayern München bei Sky): "Wir haben in den letzten Wochen erlebt, wie motiviert und hungrig der FC Bayern ist. Was wir erreicht haben, ist etwas ganz Besonderes. Die Einstellung war sensationell. Wir haben jetzt eine kleine Pause, und dann werden wir uns top vorbereiten und natürlich versuchen, das Triple einzufahren."

David Alaba (Abwehrspieler Bayern München in der ARD): "Wir sind überglücklich, dass wir den Pokal mit nach Hause nehmen."

Lukas Hradecky (Torhüter in der ARD): "Bayern war stark. Die zwei Gegentore haben uns noch mehr in Schwierigkeiten gebracht. Dann haben wir umgestellt, aber mein Fehler hat alles kaputt gemacht."

Lars Bender (Abwehrspieler Bayer Leverkusen bei Sky): "Wir waren am Anfang nicht im Spiel. Da hat uns der Mut gefehlt, das Vertrauen, die Erfahrung. Dann liegst du zurück, und dann wird es verdammt schwer. Vielleicht merkte man da, dass es das erste Finale für den einen oder anderen war. Aber man muss von der ersten Minute an da sein und den Glauben haben, so eine Mannschaft zu spielen. Es waren Momente da, aber die haben wir leider verpasst."