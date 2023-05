FC Bayern - Ausweichtrikot für Saison 2023/24 geleakt: Retro-Jersey mit altem Vereinslogo

Das Ausweichtrikot des FC Bayern München für die kommende Saison ist geleaket worden - mit einem speziellen Detail.

WAS IST HEUTE PASSIERT? Die Webseite footyheadlines.com hat Bilder vom vermeintlichen Ausweichtrikot des FC Bayern München für die anstehende Saison 2023/24 geleakt. Das Trikot kommt in einem ganz besonderen Look daher.

WAS IST DER HINTERGRUND? In den Farben Off-White und Dunkelrot kommt das dritte Trikot für die kommende Spielzeit daher - und glänzt mit dezentem Muster im Retro-Look: Neben einem Ein-Knopf-Kragen sticht vor allem das Vereinslogo ins Auge.

Dabei handelt es sich nämlich nicht um das heutige Vereinswappen, sondern um das Logo, das mit Unterbrechungen von 1923 bis 1954 genutzt wurde und bis heute bei den Bayern-Fans beliebt ist.

Das Jersey gehört zur "Elite Team Trikots"-Linie von Ausrüster adidas und soll laut footyheadlines.com ab August zu kaufen sein.

Heim- und Auswärtstrikot der kommenden Saison wurden bereits im Netz geleakt: Das Heimtrikot kommt in weiß mit roten Ärmeln daher, das Auswärtstrikot ist schwarz mit besonderen grünen und lila Akzenten.

DAS BILD ZUR NEWS: