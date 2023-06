"Eine Menge konkretes Interesse": Funkt der FC Bayern Arsenal bei Jurriën Timber von Ajax dazwischen?

Arsenal soll bereits ein erstes Angebot für Jurriën Timber von Ajax abgegeben haben, doch offenbar sind auch die Bayern im Rennen.

WAS IST PASSIERT? Arsenal hat gemäß eines Berichts von The Athletic ein erstes Angebot für Innenverteidiger Jurriën Timber von Ajax Amsterdam in Höhe von 35 Millionen Euro abgegeben. Doch die Niederländer haben es abgelehnt und sollen mindestens 58 Millionen Euro verlangen. Nun meldet ESPN, dass der 22-Jährige auch beim FC Bayern Thema sein soll.

WAS IST DER HINTERGRUND? Das Interesse des FC Bayern an Timber ist nicht ganz neu. Bereits im März berichtete Sport1 von Timber als möglicher Alternative zu Benjamin Pavard, der seither seinen Wechselwunsch noch einmal bekräftigt hat.

WAS WURDE GESAGT? Timber selbst sprach im April ganz offen über die Möglichkeit eines Wechsels in diesem Sommer. Im Telegraaf sagte er: “Ein Transfer rückt näher und näher, wenn man so will. Es gibt eine Menge konkretes Interesse und ich habe eine Vereinbarung mit Ajax.”

WIE GEHT ES WEITER: Dass Timber Ajax letztlich im Sommer verlassen wird, ist wahrscheinlich. Sein Vertrag läuft noch bis 2025, aber seine Aussagen scheinen eindeutig genug. Er ist ein gelernter Innenverteidiger, der auch rechts in der Viererkette spielen kann. Damit hat er ähnliche Qualitäten wie Pavard und würde damit auch gut zum FCB passen.

Allerdings sollen die Münchner für diese Planstelle derzeit die erfahreneren Verteidiger Kyle Walker von Manchester City oder César Azpilicueta von Chelsea favorisieren, die ähnlich vielseitig einsetzbar sind. Darüber hinaus soll sich Timber mit Arsenal schon einig sein, was einen Vertrag angeht. Das berichtet ebenfalls The Athletic.