FC Bayern: Alternative zu Harry Kane angeblich vom Tisch – Gespräche mit Alphonso Davies auf Eis?

Mit Victor Osimhen ist eine Alternative zu Harry Kane offenbar bei Bayern vom Tisch. Zudem liegen die Gespräche mit Alphonso Davies wohl auf Eis.

WAS IST PASSIERT? Victor Osimhens möglicher Wechsel zum FC Bayern München, falls der Kane-Deal platzt, soll vom Tisch sein. Das berichtet die Bild. Seine Optionen wären demnach nur noch eine Vertragsverlängerung bei Neapel oder ein Wechsel zu PSG.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty Images

Getty

WIE GEHT ES WEITER? Auch ein Transfer von Kyle Walker gestaltet sich schwierig. Laut der Boulevardzeitung warten die Münchner weiterhin auf die Antwort des Spielers auf das abgegebene Angebot. Der Engländer neige derzeit zu einer Verlängerung bei Manchester City.

Zu einer Verlängerung mit Alphonso Davies kommt es indes erstmal nicht. Dem Bericht zufolge, will der Kanadier in dieser Saison zwar erstmal in München bleiben, doch ein Abgang im Sommer 2024 sei eine Option, wenn es keine Einigung mit dem FCB gebe. Die Gespräche sollen aber erstmal auf Eis liegen.

Wie zuletzt bereits von anderen Medien berichtet, wird wohl auch Dayot Upamecano erstmal bei den Bayern bleiben. Zwar sei ihm kein Startplatz garantiert, doch man glaube an sein Potenzial.

Wechseln könnte aber Yann Sommer, der nach Bild-Informationen weiterhin bei Inter Mailand hoch im Kurs steht. Der Torhüter sei durchaus interessiert.Alternativen für die Bayern könnten demnach Yassine Bounou oder Giorgi Mamardashvilli sein.