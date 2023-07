Gerüchte um Alphonso Davies: Uli Hoeneß bezieht Stellung

Alphonso Davies' Berater heizte zuletzt Spekulationen über seinen Klienten an. Nun äußert sich Uli Hoeneß.

WAS IST PASSIERT? Uli Hoeneß macht sich keine Sorgen über einen möglichen Abgang von Linksverteidiger Alphonso Davies. "Ich habe von Alphonso nichts dergleichen gehört", sagte er beim Trainingslager des FC Bayern am Tegernsee.

WAS IST DER HINTERGRUND? In den vergangenen Monaten hatte Davies' Berater Nick Huoseh wiederholt vom Interesse europäischer Topklubs an seinem Klienten gesprochen. Unter anderem gilt Real Madrid als möglicher Abnehmer des 22-jährigen Kanadiers, der noch bis 2025 an die Bayern gebunden ist.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Davies war 2019 von den Vancouver Whitecaps zum FC Bayern gewechselt und in den vergangenen vier Saisons links hinten zumeist gesetzt. Die Endphase der vergangenen Spielzeit verpasste er verletzungsbedingt. Mit Berater Huoseh arbeitet Davies schon seit Jugendtagen zusammen.

"Sein Berater hat ihn schon damals in Edmonton als junges Talent unterstützt. Er hat ihn zum Training gefahren und sogar mit ihm trainiert. Zum Glück ist ihm Alphonso bis heute treu geblieben. Er hat den Avancen größerer Berater-Agenturen widerstanden", sagte Vancouvers deutscher Geschäftsführer Axel Schuster zuletzt im Interview mit SPOX und GOAL. "Ich verteufle gerne Berater, weil viele auf ihren eigenen Vorteil bedacht sind, aber bei ihm ist das nicht der Fall."

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty Images

WIE GEHT ES WEITER? "Was Berater machen, um ihr Geld zu verdienen, da hat er ja keinen Einfluss drauf", sagte Hoeneß über den Linksverteidiger. "Ich bin zuversichtlich, dass er lange bei uns bleibt. Dieses ewige Verlängern? Ich bin da total ruhig."