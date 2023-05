Bayern-Star Alphonso Davies und Vize-Europameisterin Jule Brand fungieren als Synchronsprecher:in im Film 'Spider-Man: Across the Spider-Verse'.

WAS IST PASSIERT? Bayern Münchens Alphonso Davies und Vize-Europameisterin Jule Brand machen ihre ersten Schritte im Filmgeschäft.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der kanadische Flügelflitzer und die Nationalspielerin vom VfL Wolfsburg haben sich als Synchronsprecher versucht und werden im Superhelden-Animationsfilm 'Spider-Man: Across the Spider-Verse' zu hören sein. Deutscher Kinostart ist der 1. Juni.

Während Davies (22) den Spider-Man'67 spricht, leiht Brand (20) der Drummerin Betty ihre Stimme. Der Vorgängerfilm 'Spider-Man: A New Universe' von 2018 hatte ein Jahr später den Oscar als bester animierter Spielfilm gewonnen.

