FC Bayern: Alexander Zorniger mahnt bei Joshua Kimmich zur Vorsicht

Alexander Zorniger, Trainer von Joshua Kimmich bei RB Leipzig, lobt den Bayern- und DFB-Star und mahnt gleichzeitig zur Vorsicht.

Joshua Kimmich gilt mit seinen gerade mal 24 Jahren sowohl beim als auch in der deutschen Nationalmannschaft bereits als Führungsspieler, der seine Meinung lautstark vertritt. Sein Ex-Trainer Alexander Zorniger mahnte nun aber zur Vorsicht.

Erlebe die Bundesliga live auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

"Er ist einer, der eine Meinung hat. Alle wollen Typen mit Kanten, dann kommt einer mit einer anderen Meinung und kriegt drauf für eine Diskussion, die er nicht angestoßen hat", so Zorniger, der Kimmich einst bei trainierte, bei Sport1. "Er muss aber definitiv von der Quantität her aufpassen, was er sagt."

Zorniger: "Kimmich hasst es, Spiele zu verlieren"

Kimmich hatte nach dem 3:2 der Bayern in der beim vor einigen Wochen öffentlich Kritik geäußert und war daraufhin vor dem Spiel gegen in der von den Bossen in die Pflicht genommen worden. Und er überzeugte beim 7:2 prompt mit einem sehenswerten Treffer.

"Jo wird alles tun, um eine Mannschaft besser zu machen. Er macht nichts, um gut auszusehen oder selbst eine gute Position zu haben, sondern nur, weil er es hasst, Spiele zu verlieren", weiß auch Zorniger die Mentalität und Einstellung von Kimmich zu schätzen.