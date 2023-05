FC Bayern: Ajax will offenbar Daley Blind zurückholen

Über die Rolle des Edelreservisten kam der Niederländer beim FCB nicht hinaus. Es winkt eine Rückkehr nach Amsterdam.

WAS IST PASSIERT? Mehrere Vereine bemühen sich um Bayern Münchens Abwehrspieler Daley Blind. Dabei soll auch eine spektakuläre Rückkehr zu seinem Ex-Klub Ajax möglich sein. Dies berichtet der Telegraaf.

WAS WURDE GESAGT? Ajax' Technischer Direktor Klaas-Jan Huntelaar habe demnach bei Blind angeklopft und gefragt, ob dieser offen für ein erneutes Engagement in Amsterdam sei. Interesse an dem 33-Jährigen gebe es außerdem von Royal Antwerpen. Dort ist Mark van Bommel Cheftrainer und Sportchef Marc Overmars soll wegen eines Transfers mit Daleys Vater Danny Blind gesprochen haben.

WAS IST DER HINTERGRUND? Daley Blind wechselte im Sommer ablösefrei von Ajax zum FC Bayern. Beim Rekordmeister der Eredivisie hatte es Stress mit dem damaligen Trainer Alfred Schreuder gegeben, weswegen es zur vorzeitigen Vertragsauflösung kam. Der Verteidiger heuerte ablösefrei in München an, ist dort aber weit von einem Stammplatz entfernt.

Blinds Vertrag bei den Bayern läuft im Sommer aus, ein Abschied wird erwartet.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Der 101-fache Nationalspieler der Niederlande stand für die Bayern in nur fünf Partien auf dem Rasen und absolvierte dabei 157 Minuten.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Blind stammt aus der Ajax-Jugend, beim niederländischen Top-Klub schaffte er nach einer Ausleihe zum FC Groningen 2010 den Durchbruch. 2014 wechselte er für 17,5 Millionen Euro zu Manchester United. Vier Jahre später kehrte er für eine ähnliche Summe zurück.