FC Bayern: Adrian Fein verlängert Vertrag vorzeitig

Adrian Fein ist derzeit an den Hamburger SV verliehen und überzeugt dort. Der FC Bayern München bindet das Talent daher weiterhin an den Klub.

Der hat den Vertrag des aktuell an den verliehenen Mittelfeld-Talents Adrian Fein vorzeitig um zwei weitere Jahre bis 2023 verlängert. Das gab der deutsche Rekordmeister am Freitag offiziell bekannt.

"Adrian durfte in den vergangenen eineinhalb Jahren in der 2. viel Spielpraxis sammeln und konnte dadurch große Fortschritte in seiner Entwicklung machen. Wir sind von seinem Potenzial überzeugt und haben ihn deshalb längerfristig an den FC Bayern gebunden", wird Sportdirektor Hasan Salihamidzic in der Pressemitteilung der Bayern zitiert.

Adrian Fein verlängert beim FC Bayern: Beim HSV in den Fokus gespielt

Fein kam einst schon als Sechsjähriger zum FCB und wurde letzten Sommer aus der zweiten Mannschaft bis Saisonende an den HSV in die 2. Liga verliehen. Für die Rothosen hat der 20-Jährige bislang 20 Pflichtspiele (ein Tor, drei Assists) absolviert. Zur kommenden Saison soll er nach aktuellem Stand vorerst nach München zurückkehren.

"Ich bin in München geboren und habe beim FC Bayern viele Jahre meiner Jugend verbracht. Umso glücklicher bin ich, dass ich jetzt die Chance bekommen habe, meinen Vertrag zu verlängern", sagte Fein selbst.

Der deutsche U21-Nationalspieler ist noch ohne Einsatz für die erste Mannschaft der Bayern, in der Spielzeit 2017/18 hatte er den Sprung aus dem Nachwuchs in die zweite Mannschaft geschafft. Für die Saison 2018/19 war Fein an verliehen worden und empfahl sich dort für höhere Aufgaben beim HSV.